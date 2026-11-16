瓯海金蟾社区织密养老“服务网” 服务总站事事有回音

温州晚报 2026-11-16 08:50:00

2026年4月，依托市委社工部“邻呼我帮·暖心助老”工作部署，新桥街道以五、九组团为试点，把助老服务扎根楼道、扎根邻里之间，探索出一条接地气、可持续的邻里互助养老新路径。

温州网讯 “叶阿姨，有什么需要帮忙的吗？”11月10日下午，市民叶阿姨走进瓯海新桥街道金蟾社区居家养老服务照料中心。“邻呼我帮”服务总站管家邓献琴笑着迎上前，手中的民情登记本上，笔尖不停落下。这样温暖的一问一答，在这里每天要上演好多次。

2026年4月，依托市委社工部“邻呼我帮·暖心助老”工作部署，新桥街道以五、九组团为试点，把助老服务扎根楼道、扎根邻里之间，探索出一条接地气、可持续的邻里互助养老新路径。

困难有人管

走进“邻呼我帮”服务总站，墙上“守护夕阳更灿烂 幸福金蟾更闪亮”的标语格外醒目。服务台张贴着服务清单：免费理发、免费测血压等公益服务，搭配居民自愿选择的低偿便民服务，覆盖居家探访、生活维修、健康义诊、文体陪伴等多个类别。

五、九组团是典型的老旧小区，楼龄久、老年人口集中，60岁以上居民占比超三成，独居、空巢老人不少。曾几何时，灯泡坏了无人更换、马桶堵塞无处求助，“遇事不知道该找谁”，是不少老人共同的烦心事。

今年58岁的邓献琴，原是社区工作人员，退休返聘五年，如今又多了“邻呼我帮”管家这个新身份。“日常就是接待诉求、登记信息、派单跟进、回访核实，事情琐碎，但桩桩都连着老人的生活。”她翻开厚厚的服务台账，一条条记录清晰可查：5月6日，9组团15幢张阿婆家中灯泡损坏，登记后维修师傅当日上门修好；5月8日，9组团3幢周阿公家里马桶堵塞，志愿者带着工人及时上门疏通；7月27日，5组团14幢张阿婆的女儿为老人预约送餐，三天后，热腾腾的午饭准时送到家门口；8月28日，9组团16幢周阿婆预约居家保洁、代扔垃圾，工单当天就完成流转……

台账记满了老人的急难愁盼。“老人们的需求五花八门，上门理发、陪聊谈心、监测血压、代购日用品、检修小家电，样样都有。”社区党委书记伊丽若说，从登记、派单到回访，闭环流程一个环节都不能省。

以总站为核心，社区办公室、业委会场地等既有公共空间迭代打造助老微站点，搭建起“1+X”服务网络：1个总站统筹调度，多个微站点就近响应；总管家与微站点管家分片值守，让老年人诉求有人接、困难有人管。记者现场体验发现，从五九组团任意楼栋出发，步行5分钟内就能抵达一处助老服务点位。“老人不用长途奔波，抬脚就能找到帮忙的人。”志愿者茹茹说。

服务“邻里价”

服务总站内侧一间小屋，缝纫机、操作台整齐摆放，“哒哒哒”的踩机声时常响起，缝纫师傅阿群正俯身走线，手边摞着十几件等待修改的衣物。

“普通改裤脚、缝衣边，市场价不低。在这里，一般修补5至8元，60周岁以上老人只需3至5元，辅料由站点提供。”阿群本身就是金蟾社区居民，此前常带着孩子参与社区公益，顺手帮邻里缝缝补补。社区设立缝补站，她主动留下来，成为一名爱心志愿者。很多老人舍不得丢掉合身的旧衣裳，外面修补价格偏高，在这里花几块钱就能解决难题。靠着居民口口相传，缝补站的订单越来越多，运行至今，已经服务420余单。

低偿助老，不止于缝补。社区居家养老食堂提供一日两餐，两荤两素，按年龄梯度定价：90周岁以上2元、80周岁以上4元、70周岁以上6元、60周岁以上8元，日常有三四十位老人就餐。自2024年9月起，社区同步推出低偿送餐服务，低保、残疾对象以及85周岁以上老人免费，其余有需要的居民每餐仅收2元。两名志愿者固定为19位老人上门送餐，送完饭菜，还会顺手帮老人带走生活垃圾。

“公益兜底重点困难群体，低偿服务保障长效运转。”新桥街道相关负责人表示，高龄、困难老人的基础帮扶免费提供；普通老人高频刚需服务，执行远低于市场的“邻里价”，用微薄收入补贴物料、人力成本，激活小区内生的互助力量。

一户一档案

采访中，记者跟着志愿者茹茹来到9组团11幢301室，92岁独居老人李大爷笑着开门。“最近身体还好吗？家里有没有需要搭把手的？”茹茹一边和老人闲话家常，一边更新“一户一档”信息。

网格员的手机里，存着结对老人的全套信息。社区建立“三色精准画像”机制，分层分类落实关爱：红色标签对应高龄独居、失能残疾等重点困难老人，实行一对一结对，每日上门巡访；黄色标签面向70周岁以上空巢老人，实行一对多结对，每周探访；绿色标签对应情况稳定的老年居民，由网格员结对联系，随叫随到。

独居老人最大的顾虑，就是突发状况无人知晓。李大爷家中安装了监控，卧室床头伸手可及的位置，挂着一个巴掌大小的一键通设备，连着一根拉绳。轻轻一拉，“秒级报警”，提示音响起，紧急联系人、社区网格员的手机同步收到告警信息。

“拉一下就可以，比用手机简单多了，孩子们在外也安心。”李大爷说，儿子每周固定两天过来探望，平日里，他也会通过一键通联系家人采购生活用品。据社区介绍，这款应急终端集成拉绳、按键、语音报警等多种功能，平台收到信号后，第一时间联动子女、网格员或结对志愿者处置。目前，社区已有18户高龄独居老人安装这套应急装置。

这些年，金蟾社区发挥网格员、业委会骨干、楼栋长“人熟、地熟、情况熟”的优势，全覆盖入户摸排，为辖区老人逐一建立档案，梳理出送餐、保洁、缝补、陪诊等五大类高频需求；同时挖掘社区里有手艺、有热心的居民能人，建立志愿服务人才库，现有固定爱心志愿者30多名。

“助老，不只是替老人做事，更是陪着老人好好过日子。”伊丽若说，老年人的幸福，藏在日常细碎的开心里面。

来 源：温州晚报

原标题： 瓯海金蟾社区织密养老“服务网” 急难愁盼找谁？服务总站事事有回音 突发状况咋办？一根拉绳“秒级报警”

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com