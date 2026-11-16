看瑞安湖岭有“多牛”？“一头牛”让全村人都“沾了光”

温州晚报 2026-11-16 08:53:00

说起瑞安湖岭，市民首先想到的就是牛。如今，瑞安市湖岭镇湖源村又多了一块亮眼的省级招牌，入选浙江省2026年度人文乡村建设“文化惠村”赛道。

湖岭牛文化博物馆

游客在湖岭十里滩林露营基地游玩

温州网讯 说起瑞安湖岭，市民首先想到的就是牛。如今，瑞安市湖岭镇湖源村又多了一块亮眼的省级招牌，入选浙江省2026年度人文乡村建设“文化惠村”赛道。

近日，本报记者走进这座藏在山乡里的“牛味村庄”，跟着村民的脚步解锁“看牛、玩牛、聊牛”的全新打开方式，看他们怎么把“一头牛”玩成了全村人都能赚到钱的生意。

独一份牛主题博物馆

首先我们来到湖源村的湖岭牛文化博物馆，这是一座温州独一份的牛主题博物馆。

别以为这是座老气横秋的陈列馆，推门进去完全是另一个样子：色彩鲜亮的卡通展板、会动的互动屏幕、摸得到的牛标本和牛角工艺品，连殷商亚长牛尊、西汉虎牛铜案这些“老古董”都做了萌趣复刻，小朋友凑在触控电视前看牛的科普动画，好长时间都不肯挪步。

整个馆分成“从远古走来”“向未来奔去”两个部分，老辈人熟悉的农耕老器具、泛黄的养牛老照片，从牛的养殖交易到牛肉的售卖、深加工，湖岭牛肉产业链的每一个环节都在这里得以细致呈现，把当地几代人和牛打交道的故事，“讲得”明明白白。

从开馆到现在，这里已经举办了30多场二十四节气研学、非遗体验和亲子活动，成了全村最热闹的文化打卡点。湖源村党委书记娄明文笑着说：“新村民活动中心年底就要投用，有了这块新场地，我们还要把牛主题研学玩出更多新花样，让更多人专门冲着‘牛’跑到村里来。”

荒地变“牛气露营地”

湖源村的牛文化，不只展现在湖岭牛文化博物馆里。一到周末和节假日，湖源村十里滩林露营基地就成了游客聚集地。早些年，这里还是块无人打理的闲置荒地，村民偶尔会牵着牛来这里放养。后来，有游客无意间发现这片临溪的草地风光清秀，拍出的照片在社交平台传开后，越来越多的人前来打卡。2022年，借着未来乡村建设的项目资金，村里对整片滩林完成了环境提升改造，配套建设基础休闲设施，牛主题露营基地正式对外运营。如今这里主打的就是平价松弛的休闲体验，游客可以踩水玩桨板，在天幕下躺上一整天，到了饭点，还能吃上一顿热气腾腾的地道湖岭黄牛肉火锅。

依托“牛乡福地，锦绣湖源”品牌，从2024年开始，湖源村已经连续办了两届牛文化嘉年华。和别处的乡村市集不同，这里的每一处细节都紧扣“牛”主题。娄明文介绍，2025年的嘉年华直接把人气推到了顶峰：牛气冲天音乐节、“瑞邑九风集”主题市集、千人全牛宴、彩牛巡游、“牛娃总动员”研学之旅等十余项活动轮番登场，四天时间累计吸引游客超5万人次。千人全牛宴上，游客把黄牛肉的不同部位吃出了花样；“牛娃总动员”研学以牛为线索，把农耕知识、本地文化藏进趣味游戏里；彩牛巡游的队伍走过滩林时，小朋友可以体验喂牛的乐趣，满滩都是笑声。

如今，这块休闲场地一年就能为村集体带来近150万元的稳定收入。

短视频带火“牛经济”

村庄变美了，怎么才能让更多的人知晓并且来到这个山村？湖源村请来了专业内容人才当“操盘手”，用短视频和直播的流量，为村里打开一条出圈通道。

2024年，两位土生土长的湖岭姑娘玖玥与方芳，以农村集体经济经理人的身份入驻湖源村，专门扛着相机、守着直播间，把藏在山里的好风景、好味道、好产品全“抖”到了全网观众面前。两人很快磨合出了黄金搭档模式：一人扎进田间地头拍短视频素材，一人守在直播间对接运营，成了这座小山村里专属的“内容操盘手”。

入驻以来，她们已经累计拍出三四百条乡村内容，一条记录老黄牛耕地的短视频，单在抖音平台就收获100多万播放量，全网全平台总播放量突破500万；至今湖源村相关的所有内容，全网累计播放量已经接近1亿次。她们还给村民提供免费的引流视频拍摄服务，之前一到淡季就客流冷清的牛肉餐饮店，靠着她们的粉丝流量加持，一到旅游旺季直接做到座无虚席。

“这是我们派给她们的任务之一，不需要额外经费，能实实在在帮到村民，就是最有价值的事。”娄明文说。目前，湖源村有6家牛肉相关餐饮店，旅游旺季基本都能满座，开在村里阳光小区的一统牛肉火锅店就是直接受益者。老板阿亮笑着说，之前淡季店里客人稀稀拉拉，找到她们帮忙拍了几条宣传视频，靠着她们积累的本地粉丝引流，没几天店里的客人就多起来了。

她们的直播间第一次带货，就把村里中蜂养殖项目产出的蜂蜜全部卖空，单场销售额突破3万元，参与项目的低收入农户每户都实现了增收。眼下，两人还在拓展直播间的带货清单，接下来要把湖岭牛肉干、本地红薯干、菜籽油、古法红糖这些瑞安特色农货全都搬进直播间，帮更多山里农户把藏在深闺的好东西，卖到全国各地消费者的餐桌上。

全村人跟着“沾牛光”

湖岭镇自古便有浙南“牛乡”的美誉，全镇目前拥有35家规模化牛肉加工企业、120余户手工作坊式个体经营户，直接从事牛肉加工产销全链条的从业人员超过8000人。曾经的街头特色小吃，如今已成长为畅销全国的网红休闲食品，全产业年销售额近8亿元，“湖岭牛肉”还成功获评省级名优“土特产”。牛产业早已成为湖岭镇经济发展的顶梁柱、乡村振兴的助推器和文旅融合的金钥匙，而其中近六成的产业贡献都来自湖源村。

在湖源村，做牛肉的历史非常久远。据《民国瑞安县志稿》记载，清末民初湖岭一带就有了牛肉罐头的制作手法；清光绪十一年（1885年）创立的“盛记牛肉铺”远近闻名。而据村里老人回忆，正儿八经做牛肉焙片可以追溯到20世纪60年代，最早是把牛肉卤好后切片焙干，再挑出去卖。如今，一块牛肉干的价格从七八十元一斤到一百五六十元一斤不等，差别就在手艺和工艺上。

产业旺了，全村人跟着“沾牛光”。村里的牛肉加工厂里，200多名工人大多是周边村民，普通工人一个月稳稳赚5000多元。村集体一年两百多万元的收入，这些钱全都花在了村民身上：给全村60岁以上老人统一购买意外险，为部分参保村民补贴农村医保费用，还投入资金建成了新的村民活动中心。湖源村先后获评浙江省文明村、浙江省优秀未来乡村、浙江省善治村、温州市和美乡村等。

娄明文说，2027年，村里将要打造一条牛特色风情街，等游客一脚踏进村，就能闻到满街的牛肉香，坐下来就吃上一口热乎鲜美的牛肉火锅。

来 源：温州晚报

原标题： 看瑞安湖岭有“多牛”？“一头牛”让全村人都“沾了光”

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com