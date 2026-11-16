鱼灯巡游点亮梧田老街 塘河非遗夜绽放新活力
温州晚报 2026-11-16 09:02:00
刚刚过去的周末夜晚，瓯海区梧田老街，灵动雅致的传统鱼灯沿塘河畔的古街缓缓穿行，为市民游客献上一场兼具文化底蕴与烟火气息的非遗夜游盛宴。
温州网讯 刚刚过去的周末夜晚，瓯海区梧田老街，灵动雅致的传统鱼灯沿塘河畔的古街缓缓穿行，为市民游客献上一场兼具文化底蕴与烟火气息的非遗夜游盛宴。“塘河文化非遗夜·鱼灯巡游”活动以本土非遗民俗为核心，将传统鱼灯文化植入老街沉浸式场景中，既为非遗技艺搭建了活态传承的展示平台，也为老街区注入了全新的文化活力，是“文化赋能街区发展”的一次生动实践。
来 源：温州晚报
原标题： 鱼灯巡游点亮梧田老街 塘河非遗夜绽放新活力
通讯员 蔡温瑞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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