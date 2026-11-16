新华社 2026-11-16 10:07:59

2026年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会将于11月17日至18日在深圳前海国际会议中心举办。哪些重要嘉宾将出席本次工商峰会？有什么亮点值得期待？在11月15日举行的2026年APEC工商界活动专题新闻发布会上，中国贸促会有关负责人向记者介绍情况并回答提问。

2026年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会将于11月17日至18日在深圳前海国际会议中心举办。哪些重要嘉宾将出席本次工商峰会？有什么亮点值得期待？在11月15日举行的2026年APEC工商界活动专题新闻发布会上，中国贸促会有关负责人向记者介绍情况并回答提问。

中国贸促会副会长李庆霜说，习近平主席将出席峰会开幕式并发表主旨演讲，为新形势下亚太合作锚定前进方向。2000余位政商领袖将齐聚前海，直面“区域经济何去何从、亚太如何继续引领全球开放发展风气之先”的时代命题，坦诚交流、深入探讨，共谋区域合作大计，共绘亚太发展蓝图。

本次工商峰会主题为“共促繁荣，共赢未来”。峰会设置开幕式、APEC经济体领导人演讲致辞、工商对话、专题研讨、闭幕式、主办权交接等环节，并将发布《2026年APEC工商领导人峰会深圳倡议》。

“我们呼吁‘共促繁荣’，旨在推动各方秉持APEC初心，巩固维护多边贸易体制，携手应对全球性挑战，为亚太地区发展繁荣续添力量。我们呼吁‘共赢未来’，致力推动各方锚定宏伟愿景，沿着建成开放、活力、强韧、和平的亚太共同体方向笃定前行，以责任担当共创亚太美好明天。”李庆霜说。

议题方面，峰会将围绕“共绘互联互通宏伟蓝图”“共建开放普惠的人工智能创新生态”“打造亚太可持续发展新范式”“共启亚太自贸区建设新征程”“探索亚太数字经济合作新路径”“粤港澳大湾区与亚太发展机遇”“推动数字化绿色化协同转型”设置核心议题、开展专题研讨。

关于本次峰会亮点，李庆霜用“高”“强”“实”三个字加以概括。

盛会规格高、平台能级高、对话水平高——

澳大利亚、加拿大、智利、中国香港、印度尼西亚、韩国、马来西亚、墨西哥、俄罗斯、泰国、越南经济体领导人将出席峰会并发表演讲、致辞或参与专题研讨。

李庆霜说，习近平主席和11位APEC重要经济体领导人莅临峰会，充分彰显最高决策者对工商界独特价值作用的高度重视、充分认可和厚望期许。

亚太各界领军人士齐聚峰会、阵容多元荟萃，有传统产业翘楚，也有新兴领域力量。政商领袖深度对谈，传递理性声音，提供思想启迪，不断扩大认知交汇点、价值契合点，以工商界建议推动各国采取积极务实政策，助力亚太合作迈上新台阶。

亚太对全球经济带动力强、中国式现代化感召力强、粤港澳大湾区磁吸力强——

本次工商峰会，参会企业包括世界500强115家；美国参会企业数量居外方经济体之首、占比近20%；多位国际组织负责人及美国、俄罗斯、日本等经济体商协会负责人也将到场。

“参会代表实现21个APEC经济体全覆盖，同时聚集来自英国、法国、德国、瑞士等13个域外经济体知名企业，传递国际工商界对亚太这一全球经济最具活力板块和主要增长引擎的信心。”李庆霜说，各方期待通过参会了解中国扩大高水平对外开放新举措，把握中国式现代化新机遇。此外，峰会专设“粤港澳大湾区”专题研讨，将进一步放大湾区磁吸效应，赋能亚太联通。

会议成果实、活动安排实、交流合作实——

据介绍，本次将发布的《2026年APEC工商领导人峰会深圳倡议》，是APEC工商领导人峰会创办30年来首次以倡议形式发布成果文件，倡议将系统吸纳整合工商界核心主张，面向领导人非正式会议建言献策，为后续亚太工商合作搭建可落地、可跟进的共同行动框架，推动亚太工商合作继续走深走实。

活动安排方面，将举办座谈会、实地参访考察等系列活动，让参会代表走进科创企业、生态园区、文化展馆和城市地标，在实地交流互动中把握先机、聚力共赢。

“峰会将见证一场场彼此赋能的‘双向奔赴’。”李庆霜说，相信与会各方将增进理解与互信、优势互补、协同发展，在深圳这座“奇迹之城”续写新的“亚太奇迹”。

来 源：新华社

原标题： 2026年APEC工商领导人峰会将举行 这些亮点不容错过

记者：潘洁、王丰、杨深深

本文转自：温州新闻网 66wz.com