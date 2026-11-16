温州都市报 2026-11-16 09:17:05

温州网讯 近日，浙江东方职业技术学院第二十五届田径运动会开幕式举行。开幕式首个大型节目《龙狮舞华夏》震撼上演，十二头醒狮、三条巨龙、八十条彩带龙同台展演，为全校师生献上一场民俗体育盛宴。

伴随着铿锵激昂的鼓点，十二头醒狮率先登场，腾跃翻滚、摇头眨眼、辗转跳跃，动作传神、刚柔兼备。雄狮时而威风凛凛、气势如虹，时而灵动可爱、憨态十足，展现出东方学子勇毅拼搏、向阳成长的精神风貌，精彩表演引得现场掌声不断、喝彩连连。

紧随醒狮队伍，三条金光巨龙腾空起舞。龙身蜿蜒盘旋、穿梭追逐，翻飞腾挪间尽显磅礴气势。八十条彩带龙随后亮相，缤纷彩带随风舒展、流转飞扬，在空中划出优美灵动的弧线，汇聚成绚烂多彩的视觉画卷。彩带龙兼具传统龙舞神韵与现代健身活力，动静相宜、轻盈舒展，充分体现该校民俗体育融合创新、守正出新的发展特色。

近年来，浙江东方职业技术学院深耕民俗体育育人实践，依托温州本土文化底蕴，将龙狮、龙舟、武术、毽球等传统项目常态化融入课堂教学与校园文体活动，持续擦亮全国高职体育“一校一品”——“东方龙狮”特色品牌。本次开幕式龙狮展演，是该校“以体育人、强体铸魂”育人理念的生动实践。学校通过传统体育文化浸润校园，让非遗民俗焕发青春活力，引导学生在运动中强健体魄、锤炼意志、涵养品格。

来 源：温州都市报

原标题： 12头醒狮、3条巨龙、80条彩带龙同台 浙江东方职院运动会开幕式上演民俗体育盛宴

通讯员 孙永梅 记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com