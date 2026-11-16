前10个月数据折射我国汽车产业求“新”向“智”

新华网 2026-11-16 10:08:00

中国汽车工业协会11日发布数据显示，2026年10月，新能源汽车产销分别完成201.7万辆和194万辆，同比分别增长13.8%和13.1%，新能源汽车月度新车销量占比持续提升，达到64.3%。

中国汽车工业协会11日发布数据显示，2026年10月，新能源汽车产销分别完成201.7万辆和194万辆，同比分别增长13.8%和13.1%，新能源汽车月度新车销量占比持续提升，达到64.3%。

求“新” 汽车市场创新活跃

整体来看，前10个月，汽车产销分别完成2631.8万辆和2628.6万辆，其中新能源汽车产销分别完成1450.9万辆和1441.1万辆，同比分别增长11.5%和11.3%，新能源汽车新车销量累计占比进一步上升至54.8%。

2026年9月15日，一批新能源汽车在山东港口烟台港等待装船出口（无人机照片）。 新华社发（唐克摄）

西南大学经济管理学院教授黄庆华表示，“新能源汽车的市场份额持续提升，主要是收入效应、替代效应、技术迭代、产品供给与消费接受度共同推动形成的结构性变化。”

8月21日至30日，第二十九届成都国际汽车展览会在蓉举办。近120个品牌携约1600台展车齐聚蓉城，其中多款车型为全国首发。

8月21日，观众在第二十九届成都国际汽车展览会上了解云辇-P Ultra全场景智能液压车身控制系统。新华社记者 胥冰洁 摄

观众石先生说：“中国汽车的发展确实很快，以前都是大家围着国外品牌看，而现在基本上主流就是电车品牌了，都是国产的，就像手机或智能产品一样，更新迭代非常快。”

在今年国庆期间举行的2026中国（天津）国际汽车展览会上，多款新车型、新技术集中发布，智能网联、电动化、智能座舱成为关注热点，汽车消费需求也向周末出行、户外休闲等场景延伸。

天津博信宏达汽车销售服务有限公司总经理邬树强表示：“为了迎合更多的城市用户需求，现在咱们主推的就是Hi4-Z（泛越野混动架构）技术，Hi4-Z技术更适合城市通勤，包括偶尔周末出行，包括外放电这些技术，偶尔露营、围炉煮茶都是可以满足的。”

大驰智能汽车（日照）有限公司生产车间。（受访者供图）

大驰智能汽车（日照）有限公司是一家专注于旅居车、特种车研发、制造与销售的高新技术企业。通过持续的研发投入，企业在整车能源与智能电控系统、工业设计、车身轻量化等方面形成了优势。

大驰智能汽车（日照）有限公司总经理李明成认为，“从产品的发展趋势来说，现在客户的选择倾向于新能源化、智能化，包括自动驾驶技术。我们自身的产品在向高端化发展，因为有越来越多的房车用户在追求高品质的房车旅行生活。”

向“智” 筑牢产业发展优势

智能网联新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向。最新公布的《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》提出构建新一代智能网联新能源汽车技术体系、打造新型“整车—零部件协同”模式等举措，着力满足新业态所需。

在江西抚州高新区新能源汽车产业园比亚迪的生产车间内，第二代刀片电池正开足马力生产下线。近年来，抚州以打造新能源汽车集聚区为核心，一座“千亿汽车城”正拔节生长。

江西抚州高新区新能源汽车产业园管理办公室副主任周建表示，“为加快抚州新能源汽车产业高质量发展，我们汽车产业办通过组建产业联盟、产业研究院、产教联合体，构建政策、人才、技术、金融全链条服务体系。同时，全力推动新能源汽车集聚区提质增效，加快构建以整车引领、配套协同、创新驱动的现代化产业体系。”

走进山东荣成经济开发区莫林汽车科技股份有限公司的生产车间，生产线全速运转，工人们正加紧赶制一批发往澳大利亚的定制化越野拖挂房车。目前，当地已集聚7家规模以上房车生产企业、50余家零部件配套企业，50公里半径内即可完成从零部件供应到整车组装的全链条协作，本地配套率约40%。

山东荣成经济开发区企业管家服务中心负责人梁双全说：“我们搭建产业协同平台，推动龙头（企业）与配套企业抱团发展，支持企业开展数字化技改、攻克新材料技术，逐项破解产能、技术、通关等堵点。同时，积极组织企业参展拓市，持续完善产业配套生态，助推荣成房车产业集群加速出海。”

出海 拉动出口增长新引擎

数据显示，10月，汽车出口106.6万辆，同比增长60.2%，其中新能源汽车出口60.6万辆，同比增长1.4倍。前10个月，汽车累计出口927.1万辆，其中新能源汽车出口461.2万辆，同比增长1.3倍。出口保持较强韧性。

西南大学经济管理学院教授黄庆华表示，“伴随着中国新能源车的规模优势显现和国际市场需求的扩张，中国新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，出口增长成必然趋势。”

10月12日，国产汽车在码头前沿等待装船。（受访者供图）

江苏太仓港今年前三季度出口汽车108万辆，历史首次突破百万辆，同比增长超过八成，出口市场覆盖全球168个国家和地区。

江苏边检总站太仓边检站执勤二队副队长蒋国栋说：“我们成立汽车出口保障专班，实行“7×24小时”通关服务机制，提前掌握船舶计划，优化资料申报、流程审批、证件查验等环节，并加强汽车装运全流程监管力度，确保汽车通关高效顺畅。”

10月12日，江苏边检总站太仓边检站民警对出口汽车进行查验。（受访者供图）

在澳大利亚一场新能源汽车展览上，多家中国车企集中展示新能源车型，吸引当地消费者和行业人士关注。

“澳大利亚一切电气化”展览首席执行官丹·凯撒认为，“中国新能源车企的学习速度非常快，他们会认真研究如何针对不同市场打造汽车，确保在澳大利亚市场推出的车型真正适合当地消费者，并能够迅速进行迭代和调整。”

大驰智能汽车（日照）有限公司总经理李明成说：“我们的产品已经登陆到澳（大利亚）、新（西兰）市场，同时我们也在筹备开发针对北美市场的新能源拖挂房车。随着这个市场发展的趋势，就意味着我们国内的新能源房车未来在海外有很大的发展空间。”

随着智能网联新能源汽车技术体系加快构建、产业协同不断深化，中国汽车产业正以求“新”向“智”的姿态巩固优势、拓展市场，为高质量发展注入更强动能。

来 源：新华网

原标题： 前10个月数据折射我国汽车产业求“新”向“智”

记者：李爱斌、于晓苏、赵小帅 王欢、刘宇轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com