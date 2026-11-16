成绩突出！瓯拳闪耀全国校园武术总决赛

温州都市报 2026-11-16 09:19:48

近日，2026年全国校园武术实施单位交流赛（总决赛）在位于福建厦门的集美大学收官。温州选派乐清市柳市中学、永嘉县职业教育中心、温州市瓯江小学、苍南县灵溪镇第二小学四支队伍参赛，共夺得一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项。

温州网讯 近日，2026年全国校园武术实施单位交流赛（总决赛）在位于福建厦门的集美大学收官。来自全国各地的20支队伍、千余名武术健儿同台竞技。温州选派乐清市柳市中学、永嘉县职业教育中心、温州市瓯江小学、苍南县灵溪镇第二小学四支队伍参赛，共夺得一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项。

永嘉县职业教育中心瓯拳武术队有9名队员，在国家一级教练员、国家级社会体育指导员徐城森的带领下，以刚柔相济的拳法、整齐划一的展演在强队中脱颖而出，拿下中学组集体项目二等奖。

柳市中学派出11名学子参赛，由本土传统武术教练史耀献带队。赛场上，少年们步履沉稳、精气神十足，将瓯拳质朴雄浑、刚柔兼具的韵味展现得淋漓尽致，获得中学组集体项目二等奖。

温州市瓯江小学9名小将登台，由本土传统武术教练潘贤呈带队指导。赛场上，瓯拳二路、综合拳次第上演，一招一式兼具刚劲与韵律，动作配合流畅整齐，夺得三等奖。

苍南县灵溪镇第二小学带来原创武术节目《守护高原生灵》，成为本次赛事一大亮点。孩子们化身高原守护者，招式铿锵、目光坚定，将传统武术与生态保护主题相融合，讲述守护生灵的动人故事。新颖深刻的立意和富有张力的演绎获得裁判高度肯定，拿下展演项目一等奖。这也是该校连续两年在全国校园武术实施单位交流赛（四站赛事）中获一等奖，印证了学校“武术+德育”特色育人模式的扎实积淀与创新活力。

来 源：温州都市报

原标题： 瓯拳闪耀全国校园武术总决赛 我市参赛队伍获一项一等奖、两项二等奖、一项三等奖

通讯员 潘贤呈 记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com