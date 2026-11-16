温州晚报 2026-11-16 09:22:00

近日，温州市第二外国语学校21名教师走进录音棚，为即将迎来首考的高三学生录下一首改编的“段歌”——《飞得更高》。参与录制的既有16名高三班主任，也有段长和校长。

温州网讯 “笔尖不停，日夜奔赴。越过题海，踏破迷茫。”近日，温州市第二外国语学校21名教师走进录音棚，为即将迎来首考的高三学生录下一首改编的“段歌”——《飞得更高》。参与录制的既有16名高三班主任，也有段长和校长。接下来，这首歌将在每天傍晚最后一节课结束后的半小时大课间响起，替换此前播放的汪峰原版。

“飞”字里选出的段歌

为高三学生录“段歌”，在这所学校已不是第一次。副校长吴郴斌是学校段歌传统的发起者。“高三是青春岁月中特别难忘的一段时光，现在学生学业压力很重，我们一直在寻找一种载体，能够把这一年的经历凝练起来。歌曲可以传承，多年以后还能勾起大家的青春回忆。”吴郴斌介绍，学校段歌传统始于2024届，那时曾为高三学生改编录制过一首《可能》，对应的是那一届的标语“云城发轫”。

今年选什么歌，答案也藏在高三段的标语里——“百炼成钢，陆海空天志飞扬”。吴郴斌说，标语里有一个“飞”字，学校便从“飞”字入手，向学生和老师征集意见，最后统一选定了《飞得更高》，传唱度高，很适合作为高三激励曲目，“寓意学生未来能够发展得更好”。“陆海空天”，则是希望学生的升学路径像这个词所描绘的那样广阔。

歌词由高三（3）班语文教师吴鹏尧改写，前后只用了一个晚上。他以高三段标语为核心，围绕高三学生的日常来写，把火种、题海、熔炉、不灭锋芒等意象融进歌里，既直面高三学业的重重压力，也传递百炼终成钢的成长信念，把18岁少年读书路上的磨砺与期许写进歌词当中。

“想给学生一个惊喜”

“难是客观事实，克服它又是另外一个方面，这正是‘百炼成钢’的淬炼过程。”高三（15）班班主任、历史教师杨琦琦说，改编后的歌词很贴合高三真实状态，不回避备考的艰辛，鼓励同学们直面压力、奋勇向前。杨琦琦是第一次录段歌，今年也是她当老师的第五年，第一次把一届学生从高一带到高三。在她看来，用唱歌的方式给学生鼓劲“比较独特”，“希望学生以后听到这首歌，就能想起高三这段为梦想而战的时光”。

录制那天正赶上高三学生进行一模考试。录制全程没有提前向学生透露消息，“想给他们一个惊喜”。杨琦琦还提到，已经在期待学生边听歌边猜“是哪个老师唱的”。

后续，录制好的歌曲会在每天晚自习之前的课间时段播放。“希望一天学习结束之后，这首歌能够重新点燃学生的情绪，借歌词激发同学们学习与成长的内在动力。”吴郴斌说道。

从汪峰原版到班主任合唱版，旋律不变，却装满了师长无声的陪伴。没有华丽的唱功，却饱含滚烫的期许，温二外用一曲改编段歌，把师者的祝福藏进傍晚校园的风里，陪伴少年们百炼淬炼，向着更高处奋力飞翔。

来 源：温州晚报

原标题： 温州二外教师改编《飞得更高》 为高三学子鼓劲

记者 施滢滢 图片由学校提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com