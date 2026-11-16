温商让老牌国企成为国家“小巨人”企业

潮新闻 2026-11-16 09:30:00

余必升，南京市温州商会会长，蓝深集团股份有限公司董事长。从一名水泵销售员，到执掌一家拥有近70年历史的老牌环保装备企业，让这家亏损企业实现盈利，并成长为国家环保龙头企业，国家重点专精特新“小巨人”企业。

“记得小时候潮水倒灌加台风暴雨，在永嘉瓯北老家，很多人家被淹。”近日，采访余必升时，他回忆起童年时的水患。后来他从事水泵行业，生产的大中型水泵用于城市排涝和防洪，“供应到市场的产品有几百个泵站、几千台水泵，我们都是零故障。这是我比较自豪的一件事。”

余必升，南京市温州商会会长，蓝深集团股份有限公司董事长。从一名水泵销售员，到执掌一家拥有近70年历史的老牌环保装备企业，让这家亏损企业实现盈利，并成长为国家环保龙头企业，国家重点专精特新“小巨人”企业。他是如何做到的？

接手亏损国企：从“负担太重”到年增百分之三四十

蓝深集团的前身是南京深井泵厂，创建于1958年，是国内第一台排污泵的生产企业，在行业内知名度很高。因种种原因，余必升接手时，企业亏损、人才流失、创新停滞。

他没有选择推倒重来，而是在保持品牌不变的前提下，从产品端打开突破口。“当时蓝深的排污泵在国内很有特色，但仅限于排污泵，而且量比较小。靠一两个单一产品支撑不起来。”他的策略是两条腿走路：一是往大和往深里做，潜水轴流泵功率做到全球最大1600千瓦；深水高扬程潜水排污泵单级扬程做到全球最深，潜水深度超100米；二是往品种多类做，从单一水泵延伸到环保设备，做潜水搅拌器、推进器、污水处理厂非标设备包括配套的高低压电气控制产品等。

接手后的前三年，他主要精力放在企业稳定和研发小试上，销售提升不大。第四年开始，年增长达到百分之三四十。也是在那个阶段，余必升做了几件在当时看来颇为超前的事——引进流体、污水处理工艺、电气等方面的专家级人才，向国家申请国家级博士后工作站。“这是我们第一个拿到泵行业国家级博士后工作站，当时我到北京去拿这个奖的时候很自豪。”

有了博士后工作站，产学研合作水到渠成。引进博士后等高端人才20多名，和国内流体方面非常专业的江苏大学合作，帮助提升技术。“我们水泵的技术效率大幅提升，已经并肩国外知名企业水准。”

水泵设备 受访者供图

攻克国家重点工程：五年不许保养的“硬骨头”

让蓝深在行业内站稳脚跟的，是一系列国家重点工程。

三峡、白鹤滩水电站高扬程潜水排污泵、南水北调工程的大型潜水轴流泵和混流泵——蓝深都拿下了订单。“三峡和白鹤滩给我们提的要求是五年内不允许保养，不是维修，是不能保养。因为它提升一次的成本很高，第二是半军事化管理，进去一次审批流程很复杂。”

五年不保养，意味着产品必须做到极致的可靠性。余必升的底气来自一个先天优势——国内先进的流体测试中心。“产品经过厂里48小时甚至72小时连续可靠性运行，才敢推向市场。”

在关键技术攻关上，蓝深拿到了国家863计划，是潜水泵领域第一家拿到863计划的企业。研发成功后，获得国务院颁发的国家科技进步二等奖、江苏省科学技术一等奖。“这个荣誉在我们水泵行业、水务环保行业是非常高的。”

回忆起福建闽侯泵站的交付，余必升的语气里带着自豪：“12台800千瓦潜水轴流泵，2010年交付时是亚洲可查最大的。”去年交付的莆田木兰溪泵站12台潜水轴流泵为1000千瓦，以及内蒙赤峰雨污水泵站1600千瓦达到全球最大，为国际领先。

从销售员到掌门人：温州人的市场嗅觉

在接手蓝深之前，余必升在北京、天津市场做了六七年销售，卖的是排污泵和相关阀门。“那时，第一年销售额大概300来万，利润大概有百来万。”他笑称自己算是“金牌销售员”。

销售出身的经历，让他对市场有着天然的敏感。推广潜水轴流泵时，他带着技术人员跑设计院。“设计院对水下产品更多要求可靠性，更多想用低压的，不敢用高压和大型潜水泵站。”原来当时大型泵站使用的都是干式电机在水上的设备，引进原苏联技术，噪音大、泵站造价高、工期长。

余必升没有急于求成，而是阶梯性推进——从500千瓦到800千瓦，逐步再到1600千瓦。每推进一步，都用可靠的测试数据说话。

他不仅自己跑市场，还要求技术骨干也走出去。“我跟设计师和工程师讲，不能老是在技术部、在企业内部开发生产。要借鉴国外先进技术，参加行业技术交流，跟用户和设计院交流沟通。让他们知道市场需要大型潜水泵，需要一级能耗的节能产品，国外已经到了什么水准。让他们亲身体验过，他们就往这个方面去开发。”

各式水泵 受访者供图

商会会长：把温商的航道延伸到全世界

作为南京市温州商会会长，余必升对商会工作有自己的理解。“温州是一盘棋，温州市委市政府、温州总商会在全国是让大家羡慕的。我们南京商会参与其中，学到了不少东西。”

去年，商会干了一件被余必升称为“很重要”的事情——成立海内外经济专委会。“温商在世界各地摸爬滚打，积累了丰富的实战经验与渠道资源，这也是我们开拓世界市场的资本。”他说。

在新生代培养上，南京温州商会同样走在前列。“我们商会当时是三驾马车：党组织、新生代、秘书处同时进行。新生代做得尤其好。”余必升介绍，新生代进入的领域很广，有互联网、自媒体，这几年有生物制药、半导体、新能源汽车、传感器。“这些年轻人有激情，就像我们十几年前有激情一样做事。”

“我们把创新思维跟他们分享的同时，更多分享的是经验，怎么组建人才团队，拿下博士后、技术中心平台，再做产学研。他们更多的往国外走，今年有几个新生代骨干企业都到东南亚、非洲、中亚参展设点。他们视野更开阔了，回来也介绍相关经验给我们，互相交流学习。”

从一名水泵销售员，到执掌一家行业领军企业，再到带领商会抱团出海，余必升做自己懂行的，把产品做到极致，然后带着更多人一起走。

来 源：潮新闻

原标题： 为三峡工程做水泵 温商让老牌国企成为国家“小巨人”企业

记者 应忠彭 刘琨

本文转自：温州新闻网 66wz.com