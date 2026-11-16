温州市区华盖山清除了一个巨型马蜂巢

温州日报 2026-11-16 09:38:52

夜幕降临，一辆园林登高车稳稳驶向华盖山山脚，停靠在温州实验中学东校区操场上。晚上6时30分，天色渐暗，鹿城区园林绿化管理中心五马园林管理所联合行道一队、鹿城博爱救援队集结到位，准备开启一场紧急“除蜂大战”。

温州网讯 夜幕降临，一辆园林登高车稳稳驶向华盖山山脚，停靠在温州实验中学东校区操场上。晚上6时30分，天色渐暗，鹿城区园林绿化管理中心五马园林管理所联合行道一队、鹿城博爱救援队集结到位，准备开启一场紧急“除蜂大战”。

这场“除蜂大战”发生在11月11日晚，指挥“作战”的工作人员介绍，之所以选择夜间开展除蜂作业，是因为入夜后马蜂归巢、蜂群活跃度降低，同时避开校园上下学人流高峰，最大限度降低马蜂惊扰后蜇伤路人的风险，也能一次性端掉蜂巢。

顺着工作人员的手指方向，记者看到校园靠近华盖山山坡的一侧，一棵大树的高处挂着一个“巨无霸”马蜂窝，长约50厘米、宽约30厘米。“是学校里的师生发现的。”工作人员介绍，眼下正值马蜂活动活跃期，蜂群在蜂巢周边来回盘旋，而山下就是校园，平日里师生、居民往来不断，一旦惊扰蜂群，很容易发生蜇伤事故，隐患不容小觑。

接到险情后，五马街道随即联系拥有专业除蜂人员的鹿城博爱救援队一同前来处置。他们第一时间拉起警戒带，快速疏散周边围观群众，划出安全作业区域。夜色给高空作业添了不少难度，坡面较陡、光线不足，但大家分工明确，有条不紊地做好各项准备。

没多久，身着全套专业防护服的博爱救援队队员，依托停放在操场平地的园林登高车缓缓抬升，向着山坡高处的蜂巢靠近，找准时机出手，一举将整个马蜂窝完整摘除，直接端掉蜂群的“大本营”。

摘除工作完成后，“除蜂大战”并没有就此结束。作业人员对原蜂巢附着的位置以及周边树干、山坡仔细喷洒药剂，防止有漏网的马蜂回来“重建家园”，做到不留后患。

鹿城区园林绿化管理中心借此提醒市民，如果在户外发现马蜂窝，千万不要因为好奇凑近围观，更不要自行动手去捅。发现隐患及时上报，交给专业人员处置，避免发生意外。

来 源：温州日报

原标题： 华盖山清除了一个巨型马蜂巢

记者 夏婕妤 通讯员 陈一诺

本文转自：温州新闻网 66wz.com