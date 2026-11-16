潮新闻 2026-11-16 09:47:54

近日，随着最后一段唱腔缓缓落下，龙湾区瑶溪街道瑶溪村为期三天、共六场的“千叟梨园乐”戏曲公益演出圆满收锣。一场场好戏，不仅为村民送上了精彩的文化盛宴，更是瑶溪村深耕全国文明村创建，把文明新风送到群众身边的生动实践。

锣鼓声声，乡音悠扬。近日，随着最后一段唱腔缓缓落下，龙湾区瑶溪街道瑶溪村为期三天、共六场的“千叟梨园乐”戏曲公益演出圆满收锣。一场场好戏，不仅为村民送上了精彩的文化盛宴，更是瑶溪村深耕全国文明村创建，把文明新风送到群众身边的生动实践。

瑶溪村供图

大戏开演，热闹依旧，但今年的现场多了一份井然有序。本次演出实行凭券入场、凭券领礼，一券一份，从源头减少重复排队、拥挤扎堆的现象。场内实行限流管理，人数达到800人即停止入场，村民们自觉配合，早到静候，安心观戏，现场秩序焕然一新。文明创建不再是墙上的标语，就藏在整齐有序的进出队伍里，藏在满而不乱的观演场地，也藏在始终畅通的应急通道中。

瑶溪村供图

三天六场演出全程，瑶溪村党员与村民志愿者坚守在入口、通道、伴手礼领取点位，值守引导、答疑指路。看到行动不便的老人上前搀扶，叮嘱孩童注意安全；志愿者提着茶壶穿梭在观众席间，为有需要的乡亲递上热茶，一杯热茶暖手，贴心服务暖心。散场时，志愿者有序引导群众离场，整场活动平稳安全，没有拥挤推搡，不少老年观众连连点赞。

瑶溪村供图

戏曲间隙，锣鼓暂歇，戏台变身文明宣讲台。瑶溪村党支部书记、村委会主任董衍滔走上台前，用地道温州方言开展文明实践宣讲。把文明创建的内容转化为家常话，用乡音讲身边事、村里事，让大家坐着就能听懂、记在心里。戏台既能赏好戏，也能聊民生、传新风，这正是文明实践最接地气的模样。

瑶溪村位于大罗山东北部山麓、国家3A级瑶溪风景名胜区核心，钟秀园、瑶溪垄、龙岗山等自然人文景观错落其间，是明嘉靖内阁首辅张璁耕读讲学故地，户籍人口1400余人，常住人口2000余人。曾获片区发展省重点村、红色根脉强基示范村、全省清廉建设成绩突出单位、省级民主法治村、省AAA级旅游村、省文明村（全国文明村培育）等荣誉，眼下正在争创全国文明村。

据介绍，下一步，瑶溪村将持续以群众喜闻乐见的文化活动为载体，厚植文明土壤，凝聚共建合力，携手打造整洁、平安、和谐的和美乡村，让文明新风浸润村居的每一个角落。

来 源：潮新闻

原标题： 千叟梨园唱响新风 龙湾瑶溪村全国文明村创建戏曲公益演出举办

通讯员 黄剑

本文转自：温州新闻网 66wz.com