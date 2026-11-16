苍南发布 2026-11-16 09:52:00

近日，浙江苍海禾能新材料科技有限公司千吨级木质素基多孔碳生产线，在苍南绿能小镇正式投产。这是全球首条贯通“农林秸秆—生物炼制—硅碳负极用多孔碳材料”全链条的量产生产线，将农业废弃物转化为新能源核心材料，为苍南培育新质生产力、壮大新能源产业注入新动能。

近日，浙江苍海禾能新材料科技有限公司千吨级木质素基多孔碳生产线，在苍南绿能小镇正式投产。这是全球首条贯通“农林秸秆—生物炼制—硅碳负极用多孔碳材料”全链条的量产生产线，将农业废弃物转化为新能源核心材料，为苍南培育新质生产力、壮大新能源产业注入新动能。

效果图

全链条自主突破 开辟生物制造新赛道

历经多年技术攻关，苍海禾能首次实现生物技术从秸秆中制取高纯木质素的工业化生产，建成木质素基电池负极完整工艺与设备体系。区别于行业普遍采用的进口椰壳原料，项目依托自主生物炼制核心技术，以农作物秸秆为原料，提取高纯酶解木质素，制备高性能多孔碳负极材料，其原料来源充足、成本更低，产品性能更稳定。

企业2025年初建成中试线并完成客户送样与小批量销售，千吨生产线于2026年11月投产。“从农林废弃物提取木质素，再通过生物制造制成硅碳负极用多孔碳，完整打通前端生物炼制到后端新材料制造的全产业链，我们是全球第一条实现量产的。” 浙江苍海禾能新材料科技有限公司董事长桑涛博士表示，这不仅是单一技术的突破，更开辟了生物制造替代石油基原料的产业新路径，是典型的新质生产力发展方向。

性能指标领跑 适配多元应用场景

苍海禾能开发的硅碳负极用多孔碳性能上的比表面积和孔容相较于市面上多孔碳，可在更大范围内进行调控，同时也能对孔径分布进行调控，各项技术指标达到行业领先水平，可适配不同工艺路线的硅碳负极生产。

桑涛介绍，硅的理论容量远超传统石墨负极，与多孔碳复合后整体容量可达传统石墨负极的六七倍，可大幅提升锂电池能量密度，用更少的负极材料储存更多电能，直接延长消费电子、新能源汽车的续航能力，广泛应用于动力电池、储能电池、3C电子等领域，契合新能源市场快速增长的升级需求。

集群协同发力 赋能产业能级跃升

此次投产的千吨级生产线是绿能小镇木质素基硅碳负极材料基地的一期工程，全面建成后可年产多孔碳3000吨，达产后预计年产值超5亿元。项目扎根绿能小镇清洁能源产业集群，将联动区域储能、锂电上下游产业资源释放协同效应。

下一步，企业将持续扩大产能，打造国内独具特色的生物基硅碳负极产业化基地，助力苍南构建完整的绿色循环储能产业链。“多孔碳作为储能新材料，精准契合苍南新能源产业链布局。目前这类负极材料市场成长空间很大，我们希望以苍南为基地做强产业，和本地新能源生态共同成长。”桑涛说道。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南企业千吨级生产线，正式投产！

本文转自：温州新闻网 66wz.com