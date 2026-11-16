新华网 2026-11-16 10:07:59

《全国医保信息平台药品采购年度报告（2026）》11月14日在江苏苏州发布。报告显示，从2018年医保目录启动动态调整以来，截至2024年国谈药品累计达到530种。对比2024年数据，84.2%国谈药品在2025年实现采购金额、采购数量双增长。

《全国医保信息平台药品采购年度报告（2026）》11月14日在江苏苏州发布。报告显示，从2018年医保目录启动动态调整以来，截至2024年国谈药品累计达到530种。对比2024年数据，84.2%国谈药品在2025年实现采购金额、采购数量双增长。

国谈药品是指当年通过谈判进入医保目录的药品，以创新药为主。国家医保局医药价格和招标采购指导中心主任丁一磊介绍，2025年，全国医保信息平台药品采购金额为10462亿元，较2024年增长5%，其中国谈药品采购金额1725亿元，同比增长48%，“国谈药采购金额增幅几乎是药品整体采购金额增幅的10倍，增长势头突出”。

“我们既要支持创新药发展，让老百姓及时用到有价值的新药，同时也要坚守住基本医保‘保基本’的职责，努力减轻群众用药负担。”丁一磊说。

来 源：新华网

原标题： 2025年医保目录国谈药品采购金额数量双增长

记者：彭韵佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com