“万物可野”2026秋假派对市集吸引巿民打卡
温州日报 2026-11-16 09:58:00
11月15日，温州原野春天艺术园区，周末两天举行的“万物可野”2026秋假派对市集吸引了众多巿民前来打卡、游览。
11月15日，温州原野春天艺术园区，周末两天举行的“万物可野”2026秋假派对市集吸引了众多巿民前来打卡、游览。
这场市集聚会汇集了各类主理人的手作器物、艺术作品与生活好物，大家在这里悠闲漫步，在假日里放慢节奏，适时地放空心情，感受松弛的市集氛围。
来 源：温州日报
原标题： “万物可野”2026秋假派对市集吸引巿民打卡
记者 郑鹏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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