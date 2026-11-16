央视新闻 2026-11-16 10:08:00

国家统计局11月16日发布10月份商品住宅销售价格变动情况统计数据。2026年10月份，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比总体上涨，二三线城市环比下降，一二三线城市同比降幅继续收窄。

国家统计局今天（16日）发布10月份商品住宅销售价格变动情况统计数据。2026年10月份，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比总体上涨，二三线城市环比下降，一二三线城市同比降幅继续收窄。

一、一线城市商品住宅销售价格环比总体上涨，二三线城市环比下降

10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平。其中，上海和深圳分别上涨0.2%和0.1%，广州持平，北京下降0.1%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.1%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅与上月相同。70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市有14个，比上月减少3个。

10月份，一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅与上月相同。其中，上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.2%和0.1%，北京持平。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同。70个大中城市中，二手住宅销售价格环比上涨城市有7个，比上月减少2个。

二、一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄

10月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.1%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降2.6%、0.4%和0.2%，上海上涨2.7%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降2.0%和3.6%，降幅分别收窄0.4个和0.3个百分点。

10月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降0.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.5%、1.8%和0.5%，上海上涨2.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降4.1%和5.0%，降幅均收窄0.4个百分点。

来 源：央视新闻

原标题： 国家统计局：10月份各线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄

记者 吴昊 李唐

本文转自：温州新闻网 66wz.com