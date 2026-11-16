温州晚报 2026-11-16 10:04:14

11月13日，以“标准引领·本草新生”为主题的温州菜头肾全产业链发展对接会暨菜头肾炮制规范标准发布前宣贯活动在温州永嘉举办。这也意味着，在温州永嘉、台州黄岩等地区拥有300多年的民间食用历史的菜头肾，正式告别长期以来“有品无标”的发展瓶颈。

温州网讯 11月13日，以“标准引领·本草新生”为主题的温州菜头肾全产业链发展对接会暨菜头肾炮制规范标准发布前宣贯活动在温州永嘉举办。这也意味着，在温州永嘉、台州黄岩等地区拥有300多年的民间食用历史的菜头肾，正式告别长期以来“有品无标”的发展瓶颈。

本次会议围绕已通过省级专家评审的《浙江省中药材标准·菜头肾》《浙江省中药炮制规范·菜头肾》（2026年版）展开，搭建政产学研用对接平台，深入落实温州市促进温产中药传承创新发展的相关部署，破解长期以来菜头肾“有品无标”的产业瓶颈。

菜头肾又名“土太子参”“肉根马蓝”，是浙南著名验方“七肾汤”的主要原料。其味微甘，凉，滋阴补肾，退虚热。对肾虚腰痛、慢性肝炎、肾炎体虚等症状尤为适配。1975年，著名药用植物学家林泉先生将其正式定名“菜头肾”，并录入《浙南本草新编》，是极具温州地域特色的民间药用植物。

此前，由于缺乏统一的省级药材标准和炮制规范，菜头肾的种植、加工、临床应用始终难以形成规模化体系。近年来，温州市市场监管局推进“中医药+”发展战略，在永嘉、苍南、瑞安、泰顺等地开展温产道地药材品种发掘与保护，持续强化特色中药材质量标准研究。日前，菜头肾成功纳入《浙江省中药炮制规范》新增品种，直接打通了其从田间种植到加工生产、临床使用的全链条通道。

据了解，温州近年来立足道地药材资源优势，推动中医药与生态美妆深度融合，产业发展成效显著。全市已出台专项政策明确19条具体任务，提出2027年全市中药全产业链综合产值突破200亿元的目标。目前温州铁皮石斛种植规模达1.6万余亩，种苗供应占全国市场60%以上，今年全产业链产值预计超百亿元；泰顺黄栀子年产量超6000吨，带动2000余户农户就业，年产值达2.5亿元，当地还实现了栀子花化妆品及原料生产企业“零的突破”。

目前，温州已纳入浙江省“衢丽温生态美妆特色基地”布局，建成全省首个化妆品全链条体外功效评价细胞实验室、首个由市级市监部门主导的药用植物（化妆品原料）种质资源库，多款特色植物新原料通过国家药监局备案审评，“中医药+生态美妆”产业模式已形成鲜明的温州辨识度。

下一步，温州将以菜头肾为示范，持续推进山银花、郁金、鱼脑石、地龙等特色品种标准研制，以及温郁金、铁皮石斛、温栀子、黄精等温产道地药材规范化种植，牢牢把握省、市促进中医药发展的政策机遇，贯通中药材种植、研发、生产、销售全链条，推动民间特色药用植物规范化、产业化发展，积极推动“温产好药”品牌建设。

来 源：温州晚报

原标题： 温州人吃了300多年的菜头肾，现在有了官方炮制标准

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com