美官员透露中东地区又增一美军航母 已形成“三航母”
央视新闻 2026-11-16 10:05:52
当地时间11月15日，据美国方面消息，一名美国官员透露，美军“罗斯福”号航空母舰当天早些时候已进入美国中央司令部责任区。
当地时间11月15日，据美国方面消息，一名美国官员透露，美军“罗斯福”号航空母舰当天早些时候已进入美国中央司令部责任区。目前，美军在该责任区共有三个航母打击群，另外两个分别是“华盛顿”号和“布什”号航母打击群。这也是自今年4月以来，美国再次在中东地区部署三个航母打击群。
来 源：央视新闻
原标题： 美官员透露中东地区又增一美军航母 已形成“三航母”
记者 许弢
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
浙江省政府批复同意！涉及温州社会11-15
-
温州大学获批首个国家级博士后科研流动站社会11-15
-
温州下周冷空气来袭！降温、降雨、大风齐上阵！社会11-15
-
全城爱心接力 温州市第十个“兰小草”爱心宣传日温情启幕社会11-15
-
探索大片区老旧房更新治理新路 温州首个“以旧换新”片区实行拆除社会11-15
-
温州双主场破百，“一张机票游温州”文旅市集上演“雨中狂欢”社会11-15
-
秋假不长，照着这份“游览表”玩透温州山海人文社会11-15
-
注意！明年起，乐清这3个区域禁用限行县市新闻11-15
-
“混血”柑橘带火一座山 温州瓯海150亩“瓯美人”受热捧社会11-15
-
仇子明：当代温州商标设计先驱社会11-15