央视新闻 2026-11-16 10:05:52

当地时间11月15日，据美国方面消息，一名美国官员透露，美军“罗斯福”号航空母舰当天早些时候已进入美国中央司令部责任区。

当地时间11月15日，据美国方面消息，一名美国官员透露，美军“罗斯福”号航空母舰当天早些时候已进入美国中央司令部责任区。目前，美军在该责任区共有三个航母打击群，另外两个分别是“华盛顿”号和“布什”号航母打击群。这也是自今年4月以来，美国再次在中东地区部署三个航母打击群。

来 源：央视新闻

原标题： 美官员透露中东地区又增一美军航母 已形成“三航母”

记者 许弢

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