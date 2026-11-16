新华社 2026-11-16 10:07:46

萨那消息：也门胡塞武装15日宣布，在红十字国际委员会支持下，该组织当天在也门首都萨那单方面释放600名与也门冲突有关的被扣押人员。

萨那消息：也门胡塞武装15日宣布，在红十字国际委员会支持下，该组织当天在也门首都萨那单方面释放600名与也门冲突有关的被扣押人员。

胡塞武装负责战俘事务的官员阿卜杜勒-卡迪尔·穆尔塔达表示，这是也门冲突爆发以来胡塞武装规模最大的一次单方面释放被扣押人员行动，该组织此前已通过类似举措释放2612名被扣押人员。

红十字国际委员会当天在社交媒体发表声明证实此次释放行动，称其工作人员与每名获释人员单独谈话并协助他们“有尊严地返回家园”。

国际社会承认的也门政府尚未就此发表评论。

近期，胡塞武装与沙特支持的也门政府军在多条战线上的战斗持续加剧。此外，沙特主导的多国联军继续对也门胡塞武装控制区实施空袭，胡塞武装则使用导弹和无人机袭击沙特境内的石油设施和军事目标。

来 源：新华社

原标题： 也门胡塞武装单方面释放600名被扣押人员

记者：尹炣

本文转自：温州新闻网 66wz.com