温州晚报 2026-11-16 10:11:04

刚刚过去的这个周末，为期5天的温州园博园首届秋假食趣派对在园博工坊A区广场拉开帷幕。这里已成为温州秋假亲子遛娃的热门去处。

温州网讯 刚刚过去的这个周末，为期5天的温州园博园首届秋假食趣派对在园博工坊A区广场拉开帷幕。这里已成为温州秋假亲子遛娃的热门去处。本次食趣派对将持续至11月18日，每日10:00至18:00在园博工坊广场举行。精彩只剩三天——非遗美食、机甲巡游、闯关游戏、打卡抽奖轮番上阵，惊喜大奖持续送出。赶快带上孩子，相约园博工坊，把秋假过成一年里最柔软美好的亲子时光。

来 源：温州晚报

原标题： 秋假遛娃正当时，园博食趣派对人气爆棚

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