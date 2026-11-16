央视新闻 2026-11-16 10:16:39

11月15日，国家消防救援局发布关于从严从重查处严重火灾隐患和消防安全违法行为的通告。

据“中国消防”微信公众号消息，11月15日，国家消防救援局发布关于从严从重查处严重火灾隐患和消防安全违法行为的通告。为深刻汲取重特大群死群伤火灾事故教训，切实保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国消防法》规定，按照国务院安委会《高层建筑重大火灾风险隐患排查整治行动方案》《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》《建筑保温材料安全隐患全链条整治行动方案》等要求，各相关社会单位（场所）应于11月30日前完成下列情节严重的火灾隐患和消防安全违法行为自查自改，欢迎公众积极举报。消防救援部门将认真组织核查，并依法依规严肃查处；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。现通告如下：

一、占堵“生命通道”。安全出口上锁；疏散通道、楼梯间停放电动自行车；人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、防盗网、广告牌等障碍物；消防车通道、消防车登高操作场地上停放车辆、设置固定障碍物，影响消防车通行、作业。鼓励倡导居民拆除住宅楼门窗上设置的影响逃生和灭火救援的铁栅栏、防盗网。

二、消防设施停用瘫痪。室内消火栓系统无水，或者消火栓箱内无水枪、水带；自动喷水灭火系统无水或停用；消防控制室无人值守，值班人员未取得相应等级的消防设施操作员资格证书，或者不具备设施操作能力。

三、人员密集场所违规动火作业。人员密集场所使用、营业期间违规动火作业；未按规定报批或者备案擅自动火作业；未执行动火作业内部审批制度；无证作业、人证不符；作业前未清理现场可燃物；作业区域与其他区域未进行有效防火分隔；作业现场未配备相应的消防器材、未保障消防用水。

四、未按要求开展培训演练。社会单位（场所）未对新员工、转岗员工进行岗前消防安全培训；未按规定组织开展消防设施及灭火器材实操实训；未按要求组织灭火和应急疏散演练。

五、多业态混合经营场所消防安全管理混乱。未明确统一的管理单位；违法违规在夹层、贴邻、顶层等部位增设建构筑物；未经批准进行局部改造施工；擅自改变局部使用功能对外出租经营；闲置楼层违规住人；常闭式防火门未保持关闭；竖向管井和电缆桥架穿越楼板、隔墙处的孔洞封堵不密实。

各社会单位（场所）应严格落实消防安全责任制，及时消除火灾隐患，提升消防安全自主管理水平。公众对以上火灾隐患和消防安全违法行为，可直接拨打当地“12345”政务服务便民热线举报投诉，也可直接向当地消防救援部门举报。

来 源：央视新闻

原标题： 国家消防救援局：从严从重查处严重火灾隐患和消防安全违法行为

本文转自：温州新闻网 66wz.com