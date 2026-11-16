央视新闻 2026-11-16 10:26:47

陕西西安古观音禅寺内的千年银杏满目鎏金，吸引不少游客专程前来打卡。这棵树到底有多美？又有怎样的故事？一起去看一看！

陕西西安古观音禅寺内的千年银杏满目鎏金，吸引不少游客专程前来打卡。这棵树到底有多美？又有怎样的故事？一起去看一看！

据了解，这棵古树已有1400多年的历史，如今也成为人们寄托美好情谊、定格温暖瞬间的特殊载体。

这棵千年银杏，它的周围有一簇簇小树环抱着它，并且神奇的是，这棵银杏的下方还有一眼水位常年稳定的古泉，形成了树泉共生的独特生态。除了自然环境的滋养，当地常态化开展的防护措施，也是让这棵古树永葆生机的重要原因。

最后也给大家送上一些赏景小贴士，景区距离西安市区的车程大约1小时，并需要提前预约。如果天气持续晴好，最佳观赏期一般会持续到11月下旬。

来 源：央视新闻

原标题： 千年银杏满目鎏金 最佳观赏期可持续到11月下旬

本文转自：温州新闻网 66wz.com