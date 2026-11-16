央视新闻 2026-11-16 10:28:44

当地时间11月15日，联合国、非洲联盟、阿拉伯国家联盟、欧盟和东非政府间发展组织（伊加特）发表联合声明，强烈谴责苏丹境内持续升级的无人机袭击，呼吁冲突各方立即停止敌对行动，保护平民安全。

当地时间11月15日，联合国、非洲联盟、阿拉伯国家联盟、欧盟和东非政府间发展组织（伊加特）发表联合声明，强烈谴责苏丹境内持续升级的无人机袭击，呼吁冲突各方立即停止敌对行动，保护平民安全。

声明表示，相关袭击波及喀土穆州、青尼罗州、加达里夫州、杰济拉州、森纳尔、红海州以及科尔多凡和达尔富尔地区，造成大量平民伤亡，发电站、医疗机构等重要民用基础设施遭到破坏。

声明重申，苏丹武装冲突不存在军事解决方案，呼吁各方立即停止敌对行动，停止针对平民与民用设施的袭击，同时终止助长局势升级的外部支持。

声明还呼吁各方严格遵守国际人道主义法，并强调应当追究相关违法者的责任。

近期，苏丹武装部队控制的中部、东部和北部地区，发电站、燃油储存设施等能源基础设施频繁遭遇无人机袭击。联合国儿童基金会日前表示，仅在今年10月，苏丹境内就有15座发电站遭遇无人机袭击。

2023年4月15日，苏丹武装部队与快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至全国多个地区。持续三年多的武装冲突已造成至少5.9万人死亡。

来 源：央视新闻

原标题： 联合国等五机构就苏丹无人机袭击发表联合声明

记者 赵远方

本文转自：温州新闻网 66wz.com