央视新闻 2026-11-16 10:31:55

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃15日说，爱沙尼亚关闭与俄罗斯之间的边境口岸为“恐俄症”表现。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃15日说，爱沙尼亚关闭与俄罗斯之间的边境口岸为“恐俄症”表现。

扎哈罗娃表示，俄方将核实爱沙尼亚关闭边境口岸相关报道的真实性。“如果爱沙尼亚当局确实计划采取相关行动，那么这属于又一波激进且毫无节制的‘恐俄症’表现。”

爱沙尼亚外交部长查赫克纳15日在社交媒体上宣布，爱沙尼亚自12月1日起将关闭所有和俄罗斯之间的边境口岸。

来 源：央视新闻

原标题： 俄称爱沙尼亚关闭边境口岸为“恐俄症”表现

本文转自：温州新闻网 66wz.com