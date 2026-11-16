10月份国民经济运行总体平稳、向新向优

央视新闻 2026-11-16 10:33:48

据国家统计局消息，10月份，国民经济运行延续总体平稳、向新向优发展态势。

据国家统计局消息，10月份，国民经济运行延续总体平稳、向新向优发展态势。

一、工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业支撑明显

10月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.8%，环比增长0.21%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长0.7%，制造业增长5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.4%。装备制造业增加值同比增长10.6%，高技术制造业增加值增长17.6%，分别快于全部规模以上工业增加值5.8和12.8个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长2.1%；股份制企业增长5.2%，外商及港澳台投资企业增长3.0%；私营企业增长3.2%。分产品看，3D打印设备、锂离子电池、工业机器人产品产量同比分别增长85.9%、30.0%、26.0%。1—10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%。10月份，制造业采购经理指数为49.3%，企业生产经营活动预期指数为53.4%。1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额60337亿元，同比增长15.5%。

二、服务业平稳增长，现代服务业增势良好

10月份，全国服务业生产指数同比增长4.6%。分行业看，租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业生产指数同比分别增长9.3%、9.2%、5.1%。1—10月份，全国服务业生产指数同比增长4.7%。10月份，服务业商务活动指数为50.0%，服务业业务活动预期指数为55.2%。其中，铁路运输、水上运输、邮政、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。1—9月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长5.4%。

三、市场销售规模扩大，服务零售增长较快

1—10月份，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.5%，其中服务零售额增长4.9%，商品零售额增长0.9%。在服务零售额中，通讯信息服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额较快增长。1—10月份，社会消费品零售总额416464亿元，同比增长1.0%。1—10月份，全国网上商品和服务零售额169811亿元，同比增长3.7%。其中，网上商品零售额107274亿元，增长2.9%；网上服务零售额62537亿元，增长5.0%。10月份，社会消费品零售总额46463亿元，同比增长0.4%；环比增长0.02%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额40098亿元，同比增长0.2%；乡村消费品零售额6365亿元，增长1.5%。按消费类型分，商品零售额41228亿元，同比增长0.3%；餐饮收入5235亿元，增长0.7%。部分升级类商品销售较快增长，限额以上单位通讯器材类、文化办公用品类商品零售额同比分别增长6.5%、4.1%。

四、固定资产投资下降，知识产权产品投资快速增长

1—10月份，全国固定资产投资（不含农户）364824亿元，同比下降8.1%；扣除房地产开发的固定资产投资下降5.1%。其中，知识产权产品投资同比增长9.2%。高技术产业投资同比增长4.0%，其中信息服务业，航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长20.5%、10.2%、6.6%。分产业看，第一产业投资同比下降6.1%，第二产业投资下降3.6%，第三产业投资下降10.9%。分领域看，基础设施投资同比下降5.1%，制造业投资下降2.9%，房地产开发投资下降21.6%。民间投资同比下降11.4%；扣除房地产开发的民间投资下降7.8%。全国新建商品房销售面积61358万平方米，同比下降13.7%；新建商品房销售额58550亿元，下降14.3%。全国二手房交易网签面积67971万平方米，同比增长11.4%。10月份，固定资产投资（不含农户）环比下降2.93%。

五、货物进出口快速增长，贸易结构继续优化

10月份，货物进出口总额48683亿元，同比增长31.2%。其中，出口27905亿元，增长28.7%；进口20778亿元，增长34.7%。1—10月份，货物进出口总额448100亿元，同比增长20.0%。其中，出口259866亿元，增长17.6%；进口188234亿元，增长23.6%。1—10月份，一般贸易进出口同比增长13.2%。对共建“一带一路”国家进出口增长18.5%。民营企业进出口增长20.1%。机电产品出口增长25.2%。

六、就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

1—10月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，与上年同期持平。10月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.2%；外来户籍劳动力调查失业率为4.9%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.8%。31个大城市城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.3小时。

七、居民消费价格温和上涨，工业生产者价格同比涨幅扩大

10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.7%，环比持平。分类别看，食品烟酒及在外餐饮价格同比下降1.6%，衣着价格上涨1.1%，居住价格下降0.3%，生活用品及服务价格上涨0.2%，交通通信价格上涨5.5%，教育文化娱乐价格上涨1.5%，医疗保健价格上涨2.4%，其他用品及服务价格上涨1.8%。在食品烟酒及在外餐饮价格中，鲜菜价格下降16.9%，猪肉价格下降8.6%，鲜果价格下降3.8%，粮食价格下降0.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.8%。1—10月份，全国居民消费价格同比上涨0.9%。

10月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨5.7%，涨幅比上月扩大0.7个百分点；环比上涨0.7%。全国工业生产者购进价格同比上涨7.9%，环比上涨1.1%。1—10月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别上涨2.7%、4.0%。

总的来看，10月份国民经济总体平稳，延续动能向新、结构向优的发展态势。但也要看到，国际环境不稳定不确定因素较多，国内供强需弱仍较突出，部分企业生产经营困难，经济稳中向好基础还需巩固。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推进各项政策落地见效，深入挖掘内需潜力，持续优化供给，进一步深化改革开放，增强发展动力活力，有效保障和改善民生，推动经济持续向新向优向好发展。

来 源：央视新闻

原标题： 10月份国民经济运行总体平稳、向新向优

本文转自：温州新闻网 66wz.com