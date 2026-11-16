停飞影响持续 美航空运输预计16日全面恢复

中国新闻网 2026-11-16 10:53:37

当地时间15日，美国交通部长达菲表示，美国航空运输预计当天逐步恢复正常，受飞机和机组人员不在预定执勤位置影响，可能到16日才能全面恢复。

当地时间15日，美国交通部长达菲表示，美国航空运输预计当天逐步恢复正常，受飞机和机组人员不在预定执勤位置影响，可能到16日才能全面恢复。

此前13日，美国联邦航空管理局因大规模通信故障发布全国航班停飞令，持续近5小时，影响持续至今。

美方称，目前没有迹象表明事件系网络攻击，根本原因仍在调查。

此次事件再次暴露美国空管系统设备老旧、投资不足等问题，美国政府呼吁国会追加拨款，全面升级空管通信网络。

美国航空运输预计16日全面恢复

政府呼吁国会追加拨款升级空管系统

航空运输预计16日全面恢复

13日，美国联邦航空管理局因大规模通信故障发布全国航班停飞令，持续近五小时，影响持续至今。

美国交通部长肖恩·达菲15日接受媒体采访时表示，美国航空运输预计当天逐步恢复正常；由于停飞事件导致飞机和机组人员不在预定执勤位置，航空运输可能到16日才能全面恢复。

达菲表示，目前没有迹象表明此次事件是网络攻击，联邦调查局、联邦航空管理局以及美国相关执法部门正在参与调查。

达菲介绍，初步调查显示，本次空管系统故障可能与阿肯色州一处设施更换旧铜缆、安装新路由器有关。该路由器启动后向整个网络广播数据，导致其他路由器受到影响。美国交通部已关闭全国航空网络中69台相关路由器的广播功能，故障随后得到解决。他还指出，此次受到影响的部分路由器于2001年采购，2006年便已过时，但至今仍在使用。

达菲表示，目前尚未确定故障的根本原因，也没有证据表明维护人员蓄意破坏。

15日仍有超五千架次航班取消或延误

此次停飞持续近5小时，是美国自2001年“9·11”恐怖袭击事件以来持续时间最长的一次全国性航班停飞。

根据美国航班跟踪网站数据，截至15日中午，美国有超过1600架次航班取消、近3800架次航班延误。美国捷蓝航空公司当天已取消27%的计划航班，美国航空公司取消当天13%的计划航班；达美航空、西南航空、联合航空等美国主要航司当天均有不同程度的航班取消和延误。

美国政府呼吁国会追加拨款升级空管系统

15日，美国交通部长达菲再次呼吁国会追加资金，以全面升级美国空管通信网络。他表示，如果政府获得资金，新的通信网络预计可在2028年底或2029年一季度建成。对于此前国会已经批准的125亿美元资金，达菲表示，这笔资金已有指定用途，不能用于建设新的通信网络和空域管理软件系统，因此政府仍需国会追加拨款。达菲称，希望国会能在今年年底前推动拨款，避免类似航空运输中断事件再次发生。

美国总统特朗普当天也在社交媒体上发文，呼吁国会批准相关资金。他表示，美国现有空管系统的许多设备已有数十年历史，相关升级不应分阶段零散推进，应该一次性完成，美国政府已经启动相关工作。特朗普称，如果国会批准拨款，美国政府就能快速建成新的空管系统。

美国空管系统老旧问题长期存在

美国交通部长达菲称，此次事件受到影响的部分设备早在2006年就已经过时，这表明当前美国空管系统存在投资不足、设备老旧的问题。

达菲将此次故障归咎于“极其陈旧的空中交通管制系统”。有报道指出，美国空管系统曾长期受到设备故障等问题困扰，经常引发航班延误乃至事故。

美国政府问责局今年9月在一份报告中说，美国138个空中交通管制系统中，超过75%的系统“已无法持续”或存在不可持续的风险。空中交通管制员每天需管控多达4.5万架次航班，却只能大量依赖“老旧且不可靠的技术”，导致航班延误和航空事故增加。

美联邦航空管理局局长布莱恩·贝德福德9月接受采访时表示，该机构300多个空中交通管制设施在某些情况下依然依赖几十年前的计算机和电信系统，且这些系统彼此间无法无缝通信。一些过时的设备只能通过在线拍卖网站或者使用3D打印技术获取替换零件。

美问责局：现代化改造“收效甚微”

按美国政府问责局说法，自20世纪80年代起，美联邦航空管理局一直在尝试对空中交通管制系统进行现代化改造，但“收效甚微”。

2025年，美国国会批准拨款125亿美元，用于升级改造老化的空中交通管制基础设施，包括电信和雷达系统。就在本次大规模停飞当天，交通部长达菲表示，政府正在寻求500亿美元，用于升级机场和空中交通管制设施。当天早些时候，白宫和交通部向国会申请拨款301亿美元。

美联邦航空管理局计划在2028年12月前完成第一阶段的空中交通管制现代化。但美国政府问责局警告，美联邦航空管理局因计划工作不足导致进度延迟风险增加，因此该机构可能在更长时间内不得不仍依靠老旧系统。

系统老旧问题难解

低效+拖延致积重难返

民航专家表示，商业航空是美国长途跨区域客运、货运以及快递供应链的核心骨干网络，是美国综合交通的首选。全美地面停飞会直接阻断跨区域客流、货运，打乱商务出行、旅游以及生鲜和高效快递业，其连锁反应会冲击酒店、租车、物流等关联行业，短时间内造成大面积出行瘫痪和经济损失。

专家认为，此次地面停飞反映出长期的技术和资金短缺问题。但问题是长期积累起来的，美国空管系统更新的瓶颈不只是资金和技术，背后还有深层次原因：

一是体制割裂，联邦空管、航空公司、地方多方利益协调难度很大；

二是空管系统项目管理复杂、迭代保守，空管系统需在持续运行中不断更新迭代，不可以中止后再进行更新，更新本身具有项目复杂性；

三是美国长期存在政治博弈，联邦政府对于更新系统早有动议，但预算审批反复摇摆，方案不停调整，改革方案时断时续。目前累积下来造成改造推进缓慢，导致了大面积停飞。

来 源：中国新闻网

原标题： 停飞影响持续 美航空运输预计16日全面恢复

本文转自：温州新闻网 66wz.com