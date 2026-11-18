光明日报 2026-11-18 10:07:00

11月12日，2026年全国基层思想政治工作创新经验交流展示活动在陕西省西安市举办，浙江省温州市报送的《“青蓝接力”工程：从“守家业”到“担国任”的温州民企传承密码》入选2026年全国基层思想政治工作“十佳”案例，并参加了全国展演。

光明日报11月15日报道

11月12日，2026年全国基层思想政治工作创新经验交流展示活动在陕西省西安市举办，浙江省温州市报送的《“青蓝接力”工程：从“守家业”到“担国任”的温州民企传承密码》入选2026年全国基层思想政治工作“十佳”案例，并参加了全国展演。

“青蓝接力”工程究竟是怎么做的？

温州阀门行业领军企业负责人杨聪说：“对新老两代温州人来说，‘想尽千方百计’是我们助推民营经济高质量发展的共同法宝。”作为接棒领导企业的新一代，他在2025年还接任了龙湾区新生代企业家联谊会会长。“双重接班”的他成为温州市推动“青蓝接力”工程的典型代表之一。

企业交接，尤其是代际交接并不是件容易事。一方面，两代之间存在价值理念和管理方式上的差异；另一方面，新生代年轻人缺少和企业共同打拼、起家的经历，在企业内部往往较难立威信。

作为我国民营经济的先发地，温州更早地感知到“新老交接”的问题和痛点。为了解决民营企业二代“不愿接、不会接、不能接”的现实问题，温州市“青蓝接力”工程应运而至。

“我18岁临危受命，正值企业生死存亡关头，我觉得自己前进的每一步都很难。”泰昌集团董事长张鹏飞回忆自己的接班故事说，“温州市当时举办了‘青蓝新学’，我在集中培训的课堂上，获得了前进的力量和勇气。”

为了凝聚更广泛的理念认同，温州市组织新生代企业家赴贵州遵义、湖南韶山等地开展“实景大课堂”，实行“3年周期、每年3轮、每轮3天”的集中培养机制。如今，“青蓝新学”年均培训1500人，覆盖80%以上温州有影响力的家族企业。

助力企业攻破难题、实现发展并不止于思想和理念的培养，温州市还把企业生存发展的实际困难纳入考虑，设身处地为企业提供帮助。“最开始我们会上门了解企业发展需求，但很多‘企二代’并不买账，甚至还很反感。”当地一名结对干部介绍，他最初负责对接一家国家级专精特新智能阀门企业，总是碰壁。“了解到企业正在一项关键工艺上存在技术瓶颈，我们主动联动了科技、经信等部门，一个月内连开多次协调会，多方合作攻克了生产难题。”他说，这位新生代企业家也在一次次的合作中渐渐转变了态度。

企业发展的重点不只在于产业增长，还要有价值观传承。温州市用“四千精神”引导新生代企业家在复杂多变的市场环境中坚定传承初心。“‘不赚快钱赚良心钱’我牢牢记在心里。”郑莱莉是康奈集团的“二代”负责人，在温州市双导师组合制度培养下，她在车间里一待就是8年。

郑莱莉回忆说：“刚回企业时在车间剪皮料，手上全是水泡。”但她也给自己规划了明确的成长路径：一年车间，两年助理，再两年部门经理，一步一个脚印。8年的车间历练让郑莱莉赢得了老员工的广泛赞誉。接棒企业后，她主导的数字化“云定制”改革，实现传统鞋业向智能制造的转型。

相关数据显示，当前我国民营经济正处于代际传承的关键窗口期，超过300万家民企面临交接班，预计关联资产规模达84万亿元。“富小家”之余，温州市还引导新生代企业家履行更多的社会责任。“温州市‘政企直通车’机制健全、常态化开展，我们企业家的很多诉求都能够得到现场倾听、处理、督办，我也是在这样一次次的互动中明白，企业的发展和国家的命运同频共振。”正泰集团的新生代接班人南尔、南君侠因此主动将巨额家族资本投入国家“双碳”战略布局。

现在，温州市还在全国建立了111家新生代温商联合会，将数量庞大的在外新生代企业家全部纳入系统的传承培养网。依托这张网，温州组织新生代企业家到头部企业、标杆企业等跟岗学习；打造“参观+体验型”“实践+社交型”“培训+赋能型”三类跟岗实训基地；推出“首日思政课”“追光”思政课，打造“基础+专题+互动”教育课程体系。近3年，温州市重点新生代民企累计参与乡村振兴、扶贫济困等各类公益项目1500多个，投入帮扶资金超5.5亿元。

坚持守正与创新并举，温州市实施“青蓝接力”工程10年来，当地重点民企“企二代”接班意愿从20%跃升至75%；已完成接班企业中，69%实现营收增长，超79%推进转型创新。

来 源：光明日报

原标题： 浙江温州：守正创新，助力民企代际传承

记者 刘习 陆健

本文转自：温州新闻网 66wz.com