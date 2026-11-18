中国新闻网 2026-11-18 10:07:00

11月16日至11月17日，一批来自澳大利亚、货值近2.3亿元的液化天然气运抵浙江浙能温州液化天然气有限公司液体公用型保税仓库并完成入库，成为该保税仓库通过验收后迎来的首票货物。这标志着浙南首座LNG液体公用型保税仓库正式进入实质运营阶段。

中国新闻网2026年11月17日报道

11月16日至11月17日，一批来自澳大利亚、货值近2.3亿元的液化天然气运抵浙江浙能温州液化天然气有限公司液体公用型保税仓库并完成入库，成为该保税仓库通过验收后迎来的首票货物。这标志着浙南首座LNG液体公用型保税仓库正式进入实质运营阶段。

越过东海岛礁，洞头小门岛海岸边，巨型储罐巍然矗立，码头栈桥向海面延伸。这里虽没有海岛景区的游人如织景象，却昼夜不息忙碌着：LNG船舶靠泊，卸料臂对接、卸料、气化、外输，中控室全程统一监控，工作人员24小时轮班值守，全链条保持平稳运转。

浙南首座LNG液体公用型保税仓库进入实质运营阶段。 谢晨滢 供图

作为国家发改委天然气基础设施互联互通重点工程、浙江省“千项万亿”重大工程项目，浙能温州LNG接收站拥有浙南地区规模最大、泊位等级最高的LNG专用码头，可接纳全球最大的26.6万立方米LNG船舶靠泊。自投产以来，接收站已完成数十艘LNG船舶接卸，大量液化天然气在这里完成气化转换，顺着外输管网送往千家万户与工业企业，为区域能源安全和工业生产用气提供有力支撑。

“温州LNG接收站在浙南地区属于天然气管网末端，定位是重点保供浙南天然气，也可以辐射福建、江西、安徽等周边省份。”浙江浙能温州液化天然气有限公司副总经理高辉表示，接收站极大提升了浙南地区的天然气保供能力，有效解决了浙南天然气产业发展不平衡、供应不充分的问题。

进入四季度，气温逐步走低，民生与工业用气需求同步攀升。接收站针对今年国际供应偏紧等情况，结合历年迎峰度冬预案，第一时间制定2026年迎峰度冬安全保供工作方案，优化生产调度，细化接卸计划，强化设备巡检，抢抓窗口期提升周转效率，以满负荷姿态迎峰度冬。

高辉介绍，此次首票保税LNG的顺利入库，意味着借助保税政策优势，LNG在这里实现更灵活的仓储调配，既可以快速转化为应急保供气源，为四季度保供再添砝码，也助力温州打造更具竞争力的区域能源开放枢纽，为金丽温开放大通道提升能源领域开放平台能级提供了新支撑。

在全力抓好生产保供、用好保税仓储新平台的同时，接收站坚持向海而兴、护海而行，把生态环保贯穿生产全流程。厂区落实污水循环回用，常态化开展海洋环境监测、渔业增殖放流，推进场站生态复绿，在发展清洁能源的同时守护海岛海洋生态底色，实现产业发展与生态保护协同并进。

而这座枢纽的下一步，并不止于“接卸”和“外输”。高辉表示，未来浙能温州LNG将在延链、拓链上下功夫，同时布局厂区光伏、风电，协同洞头区将小门岛化工园区打造成低碳和清洁能源化工园区，助力温州港做大做强港口业务。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 浙南首座LNG液体公用型保税仓库正式进入实质运营阶段

记者 周健 何琰 陈炯

本文转自：温州新闻网 66wz.com