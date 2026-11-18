新华社 2026-11-18 10:51:27

中国科学院昆明动物研究所东南亚野生动物多样性研究组领衔的研究人员通过对抚仙湖及周边地区开展系统调查，结合贝壳形态、解剖结构，并基于多基因及线粒体基因组的分子系统学分析，发现了川蜷属三新种——金翅川蜷、罗伽川蜷和抚仙川蜷。

中国科学院昆明动物研究所东南亚野生动物多样性研究组领衔的研究人员通过对抚仙湖及周边地区开展系统调查，结合贝壳形态、解剖结构，并基于多基因及线粒体基因组的分子系统学分析，发现了川蜷属三新种——金翅川蜷、罗伽川蜷和抚仙川蜷。相关研究成果11月17日发表在国际期刊《动物学报》上。

抚仙湖是云南高原地区最深的淡水湖泊，拥有丰富而独特的淡水螺类资源。论文第一作者、中国科学院昆明动物研究所助理研究员张乐嘉介绍，川蜷属是盖螺科中主要分布于云南高原及缅甸掸邦高原的淡水螺类，主要栖息于湖泊等静水环境中。此前，抚仙湖曾有川蜷属物种的历史记录，但其现生物种多样性及种间演化关系尚缺乏系统研究。

从左往右分别为金翅川蜷、罗伽川蜷（浅水型）、罗伽川蜷（深水型）、抚仙川蜷。受访者供图

张乐嘉说，三种新种在贝壳形态上具有明显差异。金翅川蜷和罗伽川蜷均具有纺锤形贝壳，但前者体螺层壳表缺乏明显的螺肋，后者在脐部和肩部均具有明显的螺肋，抚仙川蜷则具有细长圆锥形贝壳。地理分布上，金翅川蜷主要分布于抚仙湖东岸中部的浅水区；罗伽川蜷广泛分布于湖泊西岸和南岸，并表现出浅水型和深水型两种生态型。

多基因和线粒体基因组分析均证实这三种新种具有独立的物种地位。分子钟分析显示，抚仙川蜷与洱海特有的瘤川蜷约在350万年前分化，金翅川蜷与罗伽川蜷约在236万年前在抚仙湖内发生分化。此外，研究还重新发现了近30年来一直缺乏现生记录的瘤川蜷，为更完整深入研究川蜷属的演化历史提供了分子证据。

受访专家认为，该研究揭示了抚仙湖川蜷属物种丰富的形态多样性及湖内物种分化历史，为理解云南高原古湖泊淡水螺类的演化提供了新的证据。

来 源：新华社

原标题： 抚仙湖，发现三种新种

本文转自：温州新闻网 66wz.com