新华社 2026-11-18 10:51:00

美国苹果公司11月17日发生大规模网络技术故障，导致应用商店、云服务及支付等多项服务受到影响。

美国苹果公司11月17日发生大规模网络技术故障，导致应用商店、云服务及支付等多项服务受到影响。同一天，谷歌电子邮件服务和万豪国际酒店集团的网络平台也出现用户报告故障情况。

苹果公司当天证实，受影响的服务包括应用商店、苹果音乐、云端存储账户登录等。美国“网络探测器”网站数据显示，有数千起涉及苹果相关服务的故障报告。

苹果公司表示，当天上午的一次内部系统更新导致部分服务中断，目前许多系统已恢复运行，技术人员正在努力恢复其余受影响服务。公司确认此次故障并非网络攻击所致。

万豪国际酒店集团当天也遭遇网络技术故障，影响其网站和手机应用程序的账户登录功能。万豪随后表示，相关技术故障已经解决，没有迹象表明事件与网络攻击有关。

当日，“网络探测器”网站还收到数千起有关谷歌电子邮件服务的故障报告。但谷歌在社交媒体平台X上表示，未发现其电子邮件服务发生大范围服务中断的证据。

美国近期接连出现多起技术系统故障，涉及微软云服务、美国联邦航空局空中交通管制系统、联合航空公司及部分银行网络服务。目前尚无证据表明这些故障存在关联。

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美国国家安全局内网出现“临时性性能下降”

美国国家安全局17日发布声明说，国家安全局内部网络在“计划内例行维护期间”出现“临时性性能下降”，部分内部系统受到影响，但“关键任务能力仍保持全面运行”。

声明说，国家安全局基础设施在设计上具备“多层冗余”，以便在计划内维护或意外事件期间维持运行。

另据美国媒体当天稍早前援引知情人士消息报道，美国国家安全局“用于内部通信的高度机密网络”已陷入瘫痪状态。

据美国有线电视新闻网报道，该网络供美国国家安全局工作人员在内部传递机密信息之用。消息人士称，目前没有证据表明此次故障是由网络攻击造成的。在调查故障影响范围的同时，该机构已安排工作人员分批到岗，以应对这一情况。

有美国官员对美国有线电视新闻网表示，该系统故障不会影响国家安全局向美国总统特朗普传递紧急情报的能力。

美国媒体报道称，国家安全局负责向美国决策者和军方提供涉及外国通信活动及电子信号的情报，同时还承担网络安全方面的任务。目前尚不清楚此次网络故障是否已经影响到这些业务的正常运作。

美国航空系统和企业近期接连遭遇重大技术故障。受软件故障影响，美国数千名客户16日使用网上银行时遭遇服务异常，涉及摩根大通等多家银行。美国联邦航空局13日因通信故障发布全国航班停飞令，导致上万架次航班取消或延误。美国微软公司旗下微软365多项服务12日发生大范围故障，涉及电子邮件服务Outlook、人工智能助手“智能副驾驶”等。

来 源：新华社

原标题： 美国突发！苹果等公司发生大规模网络技术故障

本文转自：温州新闻网 66wz.com