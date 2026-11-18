南京龙虎网 2026-11-18 11:27:05

11月6日至8日，红山森林动物园“自然森友会”正式开幕。这是“遛遛生活·南京站”的重点活动之一，以“来斯南京遛金秋”为主题，由南京文旅集团联合鼓楼区人民政府共同引入“遛遛生活”城市活动IP，结合南京秋季城市特色和红山动物园自然资源，推出动物主题路线、山野ZooWalk、自然手作工坊、森友市集等体验。

一项首次登场的“南京限定”

“遛遛生活”是小红书长线运营的城市活动IP，意在结合城市特色和季节氛围，引入新品牌、落地新玩法、打造新消费场景，让市民游客在逛玩中互动、体验、消费和分享。这个秋天，选择驻足南京，并融入南京的城市肌理，为大家解锁“遛遛生活”的“南京限定”。

“遛遛生活·南京站”把“在南京逛秋天”设计成了一场全城寻宝。红山动物园的明星动物化身“秋日灵感官”，分别带出三条秋日路线：杜杜与花花对应“浪漫·赏秋漫游线”，在颐和路、鼓楼公园、红山动物园、金陵STYLE等点位设置“秋日瞭望点”等互动装置；小熊猫脸脸对应“充实·秋日美食线”，联动街区餐饮、书店推出“秋日招牌菜”试吃、美食转盘和“文学便当”书籍盲盒；考拉家族对应“疗愈·森系充电线”，在颐和路、鼓楼公园设置“街头抱抱树”，在金陵STYLE设置草坪装置等打卡点。三条线路可以单独体验，也可以随性组合。

秋染红山，开启山野ZooWalk

红山自然森友会的ZooWalk，先从山野里的秋天开始。11月6日至8日活动期间，红山自然森友会把动物园的山野秋日完全打开，游客可以沿着山林步道慢慢遛，加入“森友圈”，解锁独属于红山的秋日山野体验。

秋风渐紧，气温回落，园区陆续为动物居所增添厚实垫料，搭起温暖休憩角落；不少动物褪去轻薄夏毛，换上浓密冬毛，从容迎接凉意。长臂猿在林间穿梭鸣叫，小熊猫在枝桠间活动，川金丝猴相互依偎，考拉抱着树干休憩。游客沿山林步道慢行，可以观察动物日常，也能留意野果、草木变化这些秋日信号。园区倡导游客放慢脚步、放轻动静，遵守森林友好公约，和自然保持友好距离。

“遛”进山野，赴一场动物园的秋日之约

进园之后，能参与的内容不少。一日饲养员体验活动已经招募成团，体验者将在专业饲养员陪同下，分赴红背须僧面猴、狼和小麂三个场馆，了解日粮搭配、环境丰容等保育知识。恰逢立冬将至，“金秋好果子铺”将分时段限量免费派送栗子、红薯、玉米等时令暖食，同时提醒游客“人类的食物留给人，不向动物投喂”。现场还安排果壳铃合奏、遛遛好友团巡游互动、6场主题手工工坊、自然诗歌创作、森友市集和秋日限定打卡装置。游客可以用落叶、豆荚等自然材料进行创作，写下的诗作还会从红山流转到金陵STYLE。

森友动手局集合了来自全国各地的市集摊主和自然向主理人，带来山野灵感手作、动物主题造物、秋日甜蜜补给、疗愈系小物，还有遛宝与遛友限定款好物。大家在这里交换自然理念，也能遇见志同道合的森友。

逛完市集，林间还散落着秋日限定打卡装置。考拉、小熊猫、长臂猿“杜杜”与“花花”的形象藏进金黄秋色里，适合随手拍照记录。游客沿着山林步道慢行，一边邂逅自在的生灵，一边感受城市山林的秋日光景，在红山完成一场温柔又有意义的ZooWalk。

从红山出来，南京的秋天还在街巷里继续。即日起至11月29日，市民游客可以循地图认识小店、记录秋色，到颐和路参与“抱抱树”，到金陵STYLE市集体验秋日消费场景。活动希望让更多人参与和记录南京的秋天，也让这场秋日活动不只停留在一个周末，而是成为可以再来体验的城市生活场景。

来 源：南京龙虎网

原标题： 进红山遛秋！和动物搭子赴森友之约

记者 顾姝婧 通讯员 丁小月

本文转自：温州新闻网 66wz.com