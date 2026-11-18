第四届全国采茶花鼓戏展演圆满落幕
11月16日晚，赣州大剧院名家汇聚，第四届全国采茶花鼓戏展演迎来收官之夜。商洛花鼓戏《主角》压轴上演，各地戏曲艺术家、专家学者相聚一堂，共话地方戏曲传承创新。
匠心展演，余音绕梁。9天10场好戏轮番登场，场内唱腔婉转，场外戏曲文化市集热闹红火。本次展演以戏会友、以艺传韵，汇聚全国13个省份优质戏曲资源，汇集采茶戏、花鼓戏、黄梅戏、彩调剧、花灯戏等特色剧种，8台大戏、10出小戏接连亮相。活动线上线下同步发力，累计1.2万人次走进剧场观演，超260万网友云端赏戏。人民网、新华网、江西日报、赣南日报等中央、省、市主流媒体持续关注，赣南采茶戏振兴发展相关报道广受热议。
闭幕式现场依次为10出参演小戏颁发参演证书，为8台参演大戏授予参演牌匾。赣州市文化广电旅游局、会昌县人民政府获评优秀组织单位。专家评审组全程驻场，落实“一剧一评”，围绕剧本创作、舞台演绎、唱腔打磨、剧目创新细致点评，为剧目打磨、青年戏曲人才成长提供专业支撑。
压轴剧目商洛花鼓戏《主角》精彩上演。剧目以人生映戏台、以戏台照人生，讲述艺人忆秦娥起落沉浮、坚守初心的从艺之路，细腻诠释戏曲人坚守热爱、隐忍担当的品格，用精彩的舞台呈现，为这场戏曲盛会画上厚重动人的句号。
本次展演兼具交流、育人、惠民多重价值。活动配套专家研讨、剧本改稿、戏曲普及、惠民展演等内容，搭配线上话题挑战、戏曲文旅线路、特色市集等形式，拓宽戏曲传播边界。天南地北的剧种在此碰撞交融，戏曲人同台切磋、互鉴成长，守护好地方戏曲的乡土根脉，持续激发传统曲艺创新活力，为采茶戏、花鼓戏长远发展注入新动能。
来 源：客家新闻网
记者：王佳 彭芸 通讯员 王晓燕
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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