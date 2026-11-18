舟山网 2026-11-18 11:27:06

碧海为场、步道为径、广场为台。如今的舟山，全民健身不再局限于城区场馆，而是散落、生长、沸腾在每一座海岛、每一个社区、每一片渔港村落。作为全国唯一的群岛型地级市，舟山拥有千座岛屿、绵长海岸线，独特的山海禀赋造就了独有的运动环境，却也长期制约着公共体育均衡发展——岛际相隔、人居分散、师资不均、指导缺位，偏远小岛、特殊群体、基层群众一度面临“想健身无方法、爱运动缺指导”的难题。

如何把全民健身的“最后一公里”变成“最暖一公里”？近年来，舟山市文化和广电旅游体育局锚定公共体育服务均等化目标，持续打造全民体育公益培训品牌。今年3月，“海岛运动家”全民体育技能培训课正式落地，以“每人一技、健康常在”为理念，通过跨海送教下沉、全龄分层服务、特殊群体关爱、数字智慧赋能等举措，系统性破解海岛体育痛点，让专业、普惠、科学的体育服务跨越山海、落地基层，走出一条适配海岛城市、贴合民生需求、可复制推广的全民健身新路径。

跨海送教，专业课堂直达家门

“以前健身全靠刷短视频自学，动作对错没人指点，练久了容易累、容易伤。现在教练手把手教、现场纠错，终于学会规范锻炼了。”家住舟山市岱山县衢山镇的张华芳告诉记者，随着“海岛运动家”课程首次落地岱山县衢山岛这样的离岛乡镇，偏远海岛群众告别了“健身无师”的困境。

海岛最大短板在“不均”。优质师资集中城区，小岛常年缺少常态化、系统化体育教学，群众健身碎片化、随意化、不科学。针对群岛城市特殊现状，舟山创新建立海岛体育资源常态化配送机制，不再让群众“跨海求学”，而是让课程、师资、服务“跨海下沉”。项目精准整合全市优质体育力量，组建起139人本土专业教练资源库，覆盖舟山市文广旅体局下属各体育协会精英成员、高校体育教师、专项竞技教练等，构建起16大类“陆地+海洋”立体化课程矩阵。

更关键的是，这套配送机制不是“一阵风”式的送课，而是把资源下沉做成常态。项目统一推行精品小班化教学，89%的班次控制在10人以内，平均每班仅8人，坚持零基础入门、分层教学、手把手指导。目前，“海岛运动家”项目服务范围已经覆盖舟山本岛以及金塘、六横、桃花岛等岛屿，实现远海大岛重点覆盖。

“舟山的体育服务，难点在海岛、重点在基层、亮点在普惠。”舟山市文化和广电旅游体育局群众体育处处长王艳芳表示，舟山坚持公共体育资源跟着群众走、跟着海岛走，把体育技能培训纳入基层公共服务配送清单，就是要一点点填平岛际体育鸿沟，让离岛群众也能享受和城区同质、同标、同等的专业健身服务。

分层施教，科学健身扎根基层

全民健身不是“少数人的热闹”，而是“多数人的日常”。“海岛运动家”没有把公益培训做成简单的“开几节课、办几场活动”，而是用全龄分层、精准供给的方式，把科学健身真正嵌入群众生活。

截至目前，“海岛运动家”已累计开设600节总课程、1100个培训课时，累计培训服务9520人次，学员打卡率稳定在97%。从学员年龄结构看，4-6岁幼儿占12.1%，7-12岁少儿占比最高，达40.3%，18-35岁青年占20.7%，36-59岁中年占19.5%，60岁以上老年群体占5.3%，形成覆盖全年龄段的健身服务体系。

数据背后，是课程供给与群众需求的有效对接：少儿有体适能、球类启蒙，青年有健身技能和运动社交，中年有科学锻炼和健康管理，老年有舒缓康养项目，不同年龄群体都能找到适合自己的“运动入口”。

在覆盖青少年、成人、老年群体的基础上，今年10月，舟山进一步拓宽服务边界，首次面向听障群体开设专属八段锦公益培训班，由舟山市残联、市文广旅体局联合落地，填补了舟山听障群体系统化公益健身课程空白。

“我们听障群体社交、运动渠道相对有限，日常锻炼大多是跑步、羽毛球、飞镖，缺少系统、科学、康养性强的运动项目。”舟山市聋人协会主席孙挺坦言，“海岛运动家”带来的专业培训，通过面对面教学、点对点纠正，让学员学得规范、学得踏实。八段锦柔和舒缓、居家可练，能够帮助更多听障朋友养成科学健身习惯，从而提振身心状态。

特殊群体服务不是“附加题”，而是公共体育服务均等化的“必答题”。从听障群体专属课程到全龄段分层服务，舟山把“一个都不能少”的理念落到课程表上、落到教练手上、落到学员身边。这种以需求为导向的服务延伸，让全民健身更有温度，也让“海岛运动家”的品牌内涵更加完整。

数字赋能，云端课堂跨越山海

针对海岛天气多变、点位分散、统筹难度大、线下课程易受天气影响的短板，“海岛运动家”全面升级“媒体+体育”数字化服务体系。依托当地主流新媒体“竞舟”数字化平台，舟山搭建起全链路智慧健身服务闭环，实现课程查询、线上报名、选课打卡、师资展示、数据统计、居家教学一键通达。市民通过微信、抖音、城市电视等多端口，随时随地获取公益体育资源，彻底解决海岛信息滞后、参与不便、渠道单一等问题。平台全年课程浏览量达174471次，学员满意度高达95%。

海岛多雨、多台风，天气不确定性强。每逢极端天气线下课程暂停，平台即刻推送居家健身短视频、科学训练教程、运动防护科普，实现“线下停课、线上不停练”，打造全天候、不打烊、跨山海的海岛健身课堂。

数字化运营同时沉淀海量基层健身数据，为体育部门精准调配师资、优化课程结构、布局海岛健身服务提供科学依据，推动全民健身从“经验供给”转向“精准供给”。

数字赋能的意义，不只是把课程“搬上网”，更是用数据把海岛健身的“不确定”变成“可管理”。哪里课程需求旺、哪些群体参与少、哪些岛屿服务弱，平台数据都能给出答案。对于岛际分散的群岛城市而言，这种数字化统筹能力，正是公共体育服务可持续运转的重要支撑。

“全民健身不是一时热闹，而是长期浸润、常态普惠、全域均衡。”舟山市文化和广电旅游体育局副局长张辉表示，接下来舟山将持续深化海岛体育配送服务，持续向离岛、小岛、偏远渔村倾斜优质资源，不断扩大公益课程覆盖面，丰富海陆特色课程体系，完善特殊群体关爱服务，持续织密“10分钟健身圈”，真正实现“一岛有运动、户户享健康、人人会健身”。

来 源：舟山网

原标题： 跨海补短板 普惠暖千岛——舟山“海岛运动家”打造海岛全民健身新路径

本文转自：温州新闻网 66wz.com