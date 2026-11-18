温州13个村社获评全国示范性老年友好型社区
近日，全国老龄工作委员会办公室发布《关于命名2025—2026年全国示范性老年友好型社区的通知》，温州13个社区（村）被命名为全国示范性老年友好型社区。此前，温州已有14个村社成功创建全国示范性老年友好型社区，至此全市获此命名村社累计达到27个。
为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略和《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，打造老年友好型社会“市域样板”，2022年-2025年，温州率全省之先全域推进老年友好城市建设，高水平构建“友好养老服务、友好健康支持、友好社会保障、友好空间环境、友好社会参与”五大友好体系，出台全国首个《老年友好乡镇（街道）建设规范》市级地方标准，累计建成老年友好样板镇街28个、村社122个，为全国示范性老年友好型社区创建筑牢了坚实基础。
鹿城区滨江街道新田园社区
龙湾区永中街道龙北社区
瓯海区景山街道繁荣社区
瓯海区新桥街道山前社区
洞头区大门镇豆岩村
乐清市翁垟街道后桥村
瑞安市锦湖街道桃源社区
永嘉县桥下镇韩埠村
文成县珊溪镇街头村
平阳县万全镇周垟村
泰顺县凤垟乡三门垟村
苍南县桥墩镇矴步头村
苍南县南宋镇北山村
下一步，温州将以老年友好型社区建设为重要抓手，聚焦老年人居家养老、就医保障、精神文化等重点领域补短板、强弱项，推动老年友好建设从“硬件达标”向“服务提质”深化，让广大老年人享有更有品质、更有温度的晚年生活。
来 源：综合浙江发布、温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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