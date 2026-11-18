温州晚报 2026-11-18 12:02:47

11月17日，记者从温州市市场监管局获悉，截至10月底，全市已累计促成224家“大企”结对帮扶6939户个体工商户。

通过龙港市市场监管和综合行政执法局搭建的“大企帮小店”平台，龙港市洪凯包装厂和温州互橙科技达成深度结对。

温州网讯 龙港市洪凯包装厂的车间里，印刷机正匀速运转，负责人马洪凯指尖划过后台的线上订单列表，看着屏幕上不断跳动的新提醒，想起半年前店铺每周访客只有百来次的窘境，忍不住感慨如今的变化。

今年以来，温州持续深化“企扶店兴”改革，推动大企业、平台企业与个体工商户精准结对。龙港市洪凯包装厂便是这一帮扶模式的受益者。11月17日，记者从温州市市场监管局获悉，截至10月底，全市已累计促成224家“大企”结对帮扶6939户个体工商户。

从“不敢投流”到“敢接千单”

小店试错成本被稳稳托住

龙港市洪凯包装厂深耕塑料包装、礼品袋行业20来年，今年受益于“企扶店兴”改革，线上订单暴增

在龙港深耕塑料包装、礼品袋行业20来年的龙港市区洪凯包装厂，是安徽人马洪凯来温州创业扎根后办起的厂子，此前一直靠线下业务员跑单、代加工维持经营，线上生意始终没打开局面。过去线上店铺日均浏览量仅百余次，访客多是只看不买，网络销量长期难有突破，马洪凯既要盯生产，又没精力琢磨平台运营，网店一直处于半搁置状态。

今年，通过龙港市市场监管和综合行政执法局搭建的“大企帮小店”平台，龙港市洪凯包装厂和温州互橙科技达成深度结对。运营团队上门完成产品重拍、页面搭建、图案更新全流程优化，还接入共享仓储服务，统一管理多品类包装产品，集中发货后单件快递成本大幅下降。运营人员每天后台盯数据，及时反馈调整方向，还通过消费数据分析筛选市场热销款式，引导生产端精准排产，大幅减少库存积压。“以前网店日均一两百浏览量，现在峰值能破万，日营业额从一千多元涨到上万元。”马洪凯说，由于线上渠道占比持续提升，他这家原本几乎靠代加工生存的小厂子，也开始对接阿里平台订单、外贸渠道，往更大的市场走。

温州互橙科技的孵化基地

作为最早一批参与“大企帮小店”行动的本土电商服务企业，互橙科技此前已深耕电商代运营多年。其在龙港结对的55家电商个体工商户中，近七成商户此前把电商当成“线上摆摊”，看不懂点击率、转化率背后的运营逻辑，单量零散推高了快递和原材料成本，普遍陷入“价高—量少—利润薄”的恶性循环。

针对这些痛点，互橙科技推出“平台赋能+培训陪跑+资源整合”模式，定制3个月流量扶持计划，创新“保底+对赌”柔性机制：前三个月投流费用由公司垫付，若投产比未达1:2，超出部分的50%由公司承担，彻底打消商户试错顾虑。目前55家结对商户线上月活用户平均增长超40%，单品动销率提升至85%以上，线上渠道收入占比从不足30%普遍提至70%，商户平均获客成本降低约35%，12家夫妻店新增专职运营、客服岗位，直接带动50个就业岗位。

互橙科技负责人杨常豪表示，下一步还将对接上海、广东等地礼品采购资源为商户导流，同时落地AI智能体工具，让个体户能直观看懂店铺问题、按标准化流程自主优化运营。目前，互橙科技在龙港已合作2300余家经营主体，300余家商户主动升级更高档位运营服务，帮扶网络已延伸至乐清、瑞安。

从“熟客圈”到“全国单”

老手艺跳出巷弄找到新市场

温州市市场监管局相关负责人介绍，今年，依托本地企业—龙港市港先贸易有限公司，温州设立了“港味人鲜”区域公用品牌，建立标准化品牌运营与品控体系，吸纳宝味鑫鱼饼、华劲农场、知酥记、苏老爹等23户优质个体工商户纳入品牌体系，统一品牌视觉形象、产品包装设计，推动小众手工品向标准化本土品牌产品转变，商户单品利润率平均提升20%。同样在龙港的徐尚酥糕饼店就是其中收益者之一。

有着160年历史的“徐尚酥麻饼制作技艺”是县级非遗项目，这家2021年注册的糕饼店此前一直靠线下口碑经营，熟客基本集中在龙港周边，线上经营几乎一片空白。今年通过“大企帮小店”平台，徐尚酥糕饼店和运营区域公用品牌“港味人鲜”的龙港市港先贸易有限公司结对。

港先公司从店铺开设、商品上架、页面设计到客户维护，逐项补齐店铺的线上经营短板，还把麻饼、桃酥、月饼等产品纳入统一品牌体系，换上标准化设计的礼盒，把六代传承的手艺故事融入商品详情页，在社交平台持续推广。

如今，这家老糕饼店的客群早已跳出龙港本地，今年中秋期间，店铺接到南京一家企业2500余份月饼团购订单，山西客户一次性订购1200余份月饼礼盒，甚至还有不少来自印尼、马来西亚的海外订单。结对帮扶不仅让小店打开了全国市场，也让“港味人鲜”的区域公用品牌知名度持续提升。

从“单向输血”到“双向共赢”

大企小店结成利益共生体

朱师勤向学员传授肉燕技艺

在苍南矾山，“为唐公肉燕”的非遗技艺正串起一条共富产业链。工坊负责人朱师勤从小受家乡氛围和父辈影响，与肉燕手艺结下不解之缘，2014年响应“温商回归”号召回乡传承技艺，次年注册“为唐公”商标，如今品牌已开出5家线下门店，二级经销商覆盖多省，还联合高校开发出黄精肉燕等创新产品。

针对初创小店“缺资金、缺技术、缺市场”的痛点，温州市为唐公餐饮管理有限公司推出“资金注入+产业链反哺+技术赋能+市场引流”全链条帮扶模式：以灵活股权让利降低创业门槛，配套标准化非遗技艺实训，还带领门店参与浙BA市集、非遗文化节等活动拓客。

朱师勤向学员传授肉燕技艺

“以前想开店既怕钱不够，又怕手艺不地道留不住客人，现在从启动资金到技术、销路全有兜底，创业的底气足多了。”待业多年的陈先生拿到龙港新店授权，元旦后就能开业，品牌不仅免去授权费和技术培训费，还提供一对一装修指导。此前苍南灵溪的合作门店，品牌注入资金后不参与日常管理，门店年营业额从七八十万跃升至两百万。

截至目前，企业已帮扶10家学员小店落地，年均总营业额突破500万元，净利润率平均提升15%以上，累计培育非遗技能人才200余名，18名学员考取浙江省肉燕专项技能认证，带动上游养殖户、种植户增收超百万元，50余个家门口的就业岗位，让当地不少低收入群体实现就近就业。

记者从温州市市场监管局了解到，近年，全市整合15个政府部门、5家协会及3类社会机构的56项增值服务，打造个体工商户服务专区，形成“有事找专区、专区都能办”的服务新生态，目前已建成43个专区，累计服务个体经营者超16万户次。依托“帮企云”数字化平台，当地整合政策、技术、维权等资源，常态化开展AI设计、直播电商等专项培训，打通小微主体服务“最后一公里”。

温州持续深化“大企帮小店”专项行动，推动大企业、平台企业与青春小店精准结对，开设主理人专项培训班提升青年创业能力，引导龙头民企开放供应链资源，拓宽小店发展路径。截至10月底，全市224家大企业已结对6939户个体工商户，依托“贷款码”等形式新增个体经营性贷款62.5亿元，个体工商户贷款余额增速高出全省平均0.87个百分点。

目前，温州在册个体工商户超107万户，带动就业超200万人。相关负责人表示，下一步将持续深化“企扶店兴”改革，打通个体工商户数字化转型堵点，推动龙头企业资源下沉，激活街巷烟火活力，为个体民营经济高质量发展注入持久动能。

来 源：温州晚报

原标题： 224家大企牵手6939户小店 温州“企扶店兴”激活个体经济新活力

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com