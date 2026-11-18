温州市人力社保局 2026-11-18 12:02:47

温州市2026年一次性扩岗补助申报工作现已启动。

为深入贯彻《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省教育厅 浙江省财政厅关于做好一次性扩岗补助有关工作的通知》(浙人社发〔2026〕57号)精神，温州市2026年一次性扩岗补助申报工作现已启动。申报要点如下：

申报对象及条件

企业、社会组织招用毕业年度高校毕业生、离校两年内未就业高校毕业生、16-24岁登记失业青年，签订劳动合同，并按规定为其足额缴纳3个月（含）以上的失业、工伤、企业职工基本养老保险费的，可以申领一次性扩岗补助。

适用人员范围

毕业年度高校毕业生，是指毕业证书上的毕业时间为2026年1月1日至2026年12月31日的高校毕业生；

离校两年内未就业高校毕业生，是指毕业证书上的毕业时间为2024年1月1日至2025年12月31日的高校毕业生；

16-24岁登记失业青年，是指2002年1月1日以后出生，企业招用当月处于登记失业状态的青年。

其中，高校毕业生是指在中华人民共和国境内接受普通高等学历教育取得普通高等学校毕业证书的中华人民共和国国籍（含港澳台）毕业生，包括研究生和全日制本科、全日制专科（高职）毕业生，不包括函授、成人教育、技师学院高级工班、预备技师班等毕业生。

适用单位范围

享受一次性扩岗补助政策的单位性质必须是企业（含“个转企”企业）或社会组织。社会组织是指民政部令第69号《社会组织名称管理办法》中明确的社会团体、基金会和民办非企业单位,统一社会信用代码前两位分别为51、52、53。

劳务派遣企业招用自有员工（含依法开展承揽、外包业务招用的劳动者）、派遣到企业的员工，符合上述条件的，可以享受一次性扩岗补助。

补助标准

按每招用1人1500元的标准发放一次性扩岗补助。

申报材料

1.《一次性扩岗补助申请表》（加盖公章）；

2.单位证照（电子证照已共享的无需上传）；

3.被招用的高校毕业生毕业证书；

4.《拟拨付用工企业明细表》（劳务派遣企业需提供）；

5.劳务派遣经营许可证（劳务派遣企业需提供）。

申报方式

线上申报

请登录浙江政务服务网（http://www.zjzwfw.

gov.cn），注册法人用户账号，搜索“一次性扩岗补助”，按参保辖区选择申报。

浙江政务服务网申报演示

（仅展示部分内容，以实际申报页面展示为准）

1.单位用户登录浙江政务服务网→搜索事项名称“一次性扩岗补助申领”→点击“在线办理”→仔细阅读用户须知并勾选“本单位已阅读并同意《告知书》”→点击“进入办事”；

2.进入授权确认页面→需勾选“以后无需授权可直接使用您的信息”→点击同意授权→进入在线填表环节；

3.进入“在线填表”环节→选择受理地区→完善单位信息→按要求完成招用信息填报：

添加申领人员信息，两种方式可选：

①单个增加：点击【单个增加】→录入带*必填信息→上传附件→信息全部填完核对无误，点击弹窗确认，人员自动录入到表格列表中。

②批量导入：点击【批量导入】→下载系统模板→填好模板数据后导入系统。

提示：登记失业青年人员需填写注销失业登记时间。

4.上传材料《一次性扩岗补助申请表》、工商营业证照（可数据共享的无需提供）等，信息确认无误并提交申报。

线下申报

到各经办机构窗口受理。

申报时限

2027年1月31日截止。

审核和公示

企业申报后，经办机构将在20个工作日内完成审核。审核通过后公示5个工作日，公示无异议的，在公示结束后30日内发放。

其他说明

1.单位招用人员时间为2026年。按招用人员在申领单位首月参保时间确认，且审核时处于正常参保缴费状态，不区分以往年度是否在其他单位参加社会保险。

2.同一人员身份信息只能享受1次一次性扩岗补助，不得跨企业、跨年度、跨地区、跨资金渠道重复享受。

3.劳务派遣企业未按规定提供2025年适用人员凭证的，不得申请2026年适用人员一次性扩岗补助。

4.未开展派遣业务的劳务派遣企业也须填报《拟拨付用工企业明细表》、《一次性扩岗补助资金拨付情况表》，相关数据可填“0”。

经办机构地址和电话

来 源：温州市人力社保局

原标题： 1500元/人！温州这笔补助一次性发放

本文转自：温州新闻网 66wz.com