温州日报 2026-11-18 15:02:00

一句回忆，让鸭舌断了货。一轮热搜，让温州出了圈。综艺《后会友期》里，许飞聊到厉娜教她“像嗑瓜子一样”吃鸭舌。节目播出后，全网把鸭舌买断了货，团购订单量环比暴涨1443%。热闹之余，更值得琢磨的是：这波泼天流量，温州接住了多少？

一句回忆，让鸭舌断了货。一轮热搜，让温州出了圈。综艺《后会友期》里，许飞聊到厉娜教她“像嗑瓜子一样”吃鸭舌。节目播出后，全网把鸭舌买断了货，团购订单量环比暴涨1443%。热闹之余，更值得琢磨的是：这波泼天流量，温州接住了多少？

论家底，温州有资格骄傲。业内流传“十根鸭舌，四根出自温州”，一个单价偏高的小众品类，硬是做到了全国四成以上市场份额，仅瓯海一个区年产值就突破4.5亿元。修文、藤桥、初旭等企业组成的梯队，一年卖出的鸭舌以亿根计，天猫榜单、线上直播、冷链车间、海外经销商，各个环节严丝合缝。这份产业生态，是温州接流量的底气。

但也应清醒看到：这波走红，有商家反应更快。11月5日，绝味鸭脖官宣厉娜做“鲜推官”，通过认领话题、玩梗、推活动，一路卖到全国断货。相比之下，作为主产地的温州存在感稍弱，“老字号”藤桥虽顺势发起“你是因为谁爱上啃鸭舌”的互动抽奖，但更多是在承接溢出热度。这份差距带来思考：美食出圈，光有产业底盘还不够，还得有走向更大舞台的声量。

问题出在哪？“温州鸭舌”早在2015年就拿下证明商标，是名副其实的区域公共品牌，但修文、藤桥、初旭各擅胜场，尚未形成代表“温州鸭舌”整体对外发声的合力。再往深处看，是与年轻消费群体的距离。据红餐产业研究院发布的《卤味品类发展报告2025》，卤味消费者的年龄集中在19至35岁，而温州鸭舌的主阵地仍集中在本地菜场、农贸特产店和商超，缺少被年轻人“随手买一包”的场景触点。这也导致鸭舌更像是“到了温州才想起吃”的特产。

鸭舌之外，温州鱼饼、灯盏糕、江蟹生、糯米饭等特色美食面临同样困境：它们有味道、有故事，却缺主动造势的声量。这也正是温州建设“世界美食之都”必须直面的瓶颈。补短板，关键是把温州美食从产地标签变成消费理由，把“等风来”变成“造风起”。

让明珠真正放光，还得靠主动“擦亮”。温州不能只做流量的“接盘手”，而要做话题的“点火者”，政企协同策划美食节事，培育本土美食内容矩阵，把美食嵌入文旅动线，以品牌化运营增强辨识度，让市民、商家、达人都成为温州味道的传播者。当主动造风成为一座城市的共识，出圈就不再是小概率的运气。

造风之外，更要修好“接风”的功课。流量只是敲门砖，要加快温州美食的年轻化“翻译”，从包装、口味、渠道、场景上做适配，将美食嵌入追剧、加班、差旅、聚会、伴手礼等时刻，让消费者刷到就能下单、路过就能带走、吃了还想分享。如此这般，流量来了，有统一品牌和成熟产品接得住；流量走了，还有复购和口碑撑起来。

随口一句回忆带火一根鸭舌，是温州的运气。把这份运气沉淀为点燃下一把“火”的动力，才是这根鸭舌留给我们最值得咀嚼的滋味。

来 源：温州日报

原标题： 温州美食该学会“自己点火”

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com