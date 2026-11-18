飞机不是许愿池，“求平安”不能拿全机人冒险
温州日报 2026-11-18 15:25:44
11月16日，湖北省公安厅机场公安局航站楼派出所通报一起案件：一位61岁的旅客，抱着孩子走到机舱门口，从口袋里掏出4枚硬币，抬手抛了出去。硬币从登机口与飞机连接处的缝隙落向机坪。航班保障紧急暂停，近10名机务人员在机坪和发动机区域排查了50多分钟。航班延误58分钟。她本人被处以行政拘留5日。
11月16日，湖北省公安厅机场公安局航站楼派出所通报一起案件：一位61岁的旅客，抱着孩子走到机舱门口，从口袋里掏出4枚硬币，抬手抛了出去。硬币从登机口与飞机连接处的缝隙落向机坪。航班保障紧急暂停，近10名机务人员在机坪和发动机区域排查了50多分钟。航班延误58分钟。她本人被处以行政拘留5日。
来 源：温州日报
原标题： 飞机不是许愿池，“求平安”不能拿全机人冒险
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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