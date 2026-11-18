连刘德华都头疼辅导作业 普通人就放过自己吧
温度新闻 2026-11-18 15:25:44
说到底，教育孩子不只是把自己知道的东西教给他们，也需要父母不断调整自己的方式。我们总希望孩子能听懂自己，却常常忘了，自己也需要学着听懂孩子。
天王刘德华，什么大场面没见过？没想到回到家，也有让他头疼的事：辅导女儿写作业。这下，估计不少家长都要会心一笑了。原来辅导作业这件事，真的不分身份。其实，辅导作业难的不只是题目，而是知识体系、学习方式都发生了巨大变化了。说到底，教育孩子不只是把自己知道的东西教给他们，也需要父母不断调整自己的方式。我们总希望孩子能听懂自己，却常常忘了，自己也需要学着听懂孩子。
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原标题： 连刘德华都头疼辅导作业 普通人就放过自己吧
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