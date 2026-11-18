批作业、轮值晚自习……这班，家长能不上吗？
温度新闻 2026-11-18 15:24:26
老师有老师的职责，家长有家长的责任，不能因为家长对孩子的教育上心，就把这种热情当成可以随意支配的资源。
周一一上班，就看到一条央视新闻，让“班味”直接爆表：有学校要求家长批改作业，有的安排家长到校轮值晚自习，还有的让家长到校照看孩子午休。这哪是家校共育，简直是给家长安排了一份兼职，还没工资。老师有老师的职责，家长有家长的责任，不能因为家长对孩子的教育上心，就把这种热情当成可以随意支配的资源。
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原标题： 批作业、轮值晚自习……这班，家长能不上吗？
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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