湖北日报微信公众号 2026-11-18 15:50:26

都2026年了，居然还有人坐飞机丢硬币……

都2026年了

居然还有人坐飞机丢硬币……

11月16日，武汉天河国际机场，飞往三亚的航班登机口，旅客们正在有序排队登机。61岁的周女士抱着小孩，走到机舱门的一瞬间，从口袋掏出4枚硬币随手抛向机坪。

这一幕被空乘及时发现，立刻上前询问。周女士称自己只是丢了几枚一角硬币，想着抛硬币祈福，祈求出行平安。机组第一时间报警。

小小的几枚硬币，触发了机场应急机制：航班紧急暂停保障，近10名机务人员随即对机坪和发动机开展全面异物排查，导致航班被迫延误58分钟，同机旅客行程受阻。万幸的是，隐患被及时发现并处置，未造成飞行中的次生灾难。

据调查，涉事旅客周女士原本是一家老小前往海南旅游，轻信“过桥抛币保平安”的说法，把飞机当成祈福许愿的地方。其行为扰乱航空运输秩序，直接危及航空器和全体机上人员的生命安全，湖北省公安厅机场公安局航站区派出所依法对其处以行政拘留5日的处罚。

近年来，类似“向飞机投币祈福”案件屡有发生，当事人多为初次乘机、轻信偏方的中老年旅客。飞机发动机是飞行的“心脏”，高速运转下吸力极强。硬币虽小，一旦从机坪吸入发动机，会与旋转叶片剧烈碰撞，轻则打伤叶片、造成发动机停车隐患，重则导致空中失效、机毁人亡。

根据《治安管理处罚法》，向航空器抛掷异物、扰乱公共交通秩序，可处拘留并罚款；若足以造成航空器倾覆毁坏危险，还可能触犯《刑法》中破坏交通工具罪，面临刑事责任。

周女士（右）被行拘。湖北机场公安提醒

祈福平安不能踩安全红线，航空器绝非许愿池，航空安全没有侥幸。抛币祈福看似是迷信小事，实则是触碰底线的危险违法行为。广大旅客务必摒弃陋习，敬畏航空安全规则，自觉抵制各类危害飞行安全的行为。

来 源：湖北日报微信公众号

原标题： 女子登机口抛硬币祈福致航班延误58分钟，湖北机场公安：行拘

作者 王际凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com