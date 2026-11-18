央广网 2026-11-18 15:50:35

AI虚拟人物没有真实的佩戴体验，却在广告中声称美瞳“戴了一天，都很舒服”。近日，因虚构产品使用效果、违规发布医疗器械广告，AI短剧《被裁掉的女孩》女主角“方桃子”的运营公司广州我的影视文化传媒有限公司被罚款68288元。

AI虚拟人物没有真实的佩戴体验，却在广告中声称美瞳“戴了一天，都很舒服”。近日，因虚构产品使用效果、违规发布医疗器械广告，AI短剧《被裁掉的女孩》女主角“方桃子”的运营公司广州我的影视文化传媒有限公司被罚款68288元。

据“信用广东”公示的行政处罚信息，11月13日，广州市番禺区市场监督管理局对该公司作出行政处罚决定。经查，今年8月3日至5日，该公司为安徽花信企业管理有限公司制作“NUTNUTLOOK坚果力”美瞳广告，并通过自制虚拟人物“方桃子”的抖音账号发布。视频中，“方桃子”宣称“我的美瞳戴了一天，都很舒服”“因为这个美瞳做了高光定轴，可以放心眨眼”等。监管部门认定，该公司虚构产品使用效果，发布虚假广告。

此外，涉事美瞳产品属于第三类医疗器械，该公司在未取得《医疗广告审查证明》的情况下发布相关广告。值得注意的是，涉事广告费用为68288元，但因订单尚未完成，公司并未收到这笔费用。

根据行政处罚决定书（穗番市监处罚〔2026〕788号），监管部门认定，该公司同一行为违反多个法律规范，依据《中华人民共和国广告法》第五十五条第三款，责令其立即停止发布医疗器械广告和虚假广告的行为，并处罚款68288元。

来 源：央广网

原标题： AI虚拟人“方桃子”称美瞳“戴一天很舒服”，运营方被罚68288元

记者 徐锦秀

本文转自：温州新闻网 66wz.com