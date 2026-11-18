温州新闻网 2026-11-18 16:32:27

立足省级经营主体信用监管数据治理试点建设，龙湾区积极探索穿透式信用监管新模式，贯通信用数据“集、治、用”全链条，把实体信用监管成果延伸至网络市场治理，为县域网络诚信建设提供可复制可推广的龙湾实践样本。

以诚立身、以信立业，诚信早已根植温州城市血脉。自2026年6月中旬，“以诚强城 信达未来”温州网络诚信故事征集活动正式启动，征集到一大批鲜活生动的诚信故事、典型案例与好做法，即日起相关内容将陆续展播，带你走近身边可感可学的温州诚信故事，读懂温州持续推进网络诚信建设、厚植城市信用底色的生动实践，共同绘就这座城市动人的诚信画卷。

今日展播《龙湾：打造穿透式信用监管新模式 数字赋能厚植网络诚信底色》

数字浪潮奔涌，线上线下市场深度交融，网络经营主体数量持续增长，对诚信治理提出新命题。立足省级经营主体信用监管数据治理试点建设，龙湾区积极探索穿透式信用监管新模式，贯通信用数据“集、治、用”全链条，把实体信用监管成果延伸至网络市场治理，为县域网络诚信建设提供可复制可推广的龙湾实践样本。

一平台汇数，绘就主体信用全景画像

企业多头填报、数据分散割裂，是市场监管长期面临的痛点。龙湾区搭建全国首个市场监管系统数据治理平台，编制《经营主体信用信息目录》，归集市场监管、税务、商务等25个部门数据，实现“一个入口、一次填报、反复调用”，破解企业重复填报难题，为全区11万户经营主体生成信用全景画像。

依托大数据与AI建模技术，平台精准识别企业实际控制人，溯源信用风险源头，发布全省首个高频易违法词汇清单，强化网络经营风险预警，提前识别职业索赔等风险隐患。平台已为3.8万家企业减少235.67万个数据项重复填报，监管问题发现率同比提升7.25%，为网络市场风险防控筑牢数据底座。

分等级监管，实现守信无事不扰

如何做到监管既“管得住”又“放得活”？龙湾区迭代升级ABCD四级信用风险AI模型，将分级分类深度嵌入“双随机、一公开”抽查机制，落实A类“无事不扰”、B类“双随机抽查”、C类重点监管、D类及时出清的差异化监管规则，根据检查结果动态更新经营主体信用档案，切实减轻守信企业迎检负担。

针对11个重点行业出台“一业一册”合规指引，向300余户高频被诉主体推送个性化风险提示，建立从业限制协作机制，严格落实失信联合惩戒。面向平台经济开展分级分类试点，赋能卫浴五金产业线上经营，带动行业网络销售额同比增长10.3%。实施差异化监管以来，辖区涉企现场检查同比下降48.82%，严重失信率同比下降47.26%，真正实现对守信企业少打扰、对失信企业强约束。

多渠道修复，助力失信主体重塑信用

失信不是终点，纠错方能行稳致远。龙湾区深化信用修复“一件事”改革，打造“极简材料、极速办理、极便异地”服务模式，采用“系统抓取+容缺承诺”，修复结果在5大信用平台互通互认。借助AI工具主动向失信主体推送修复提醒，变“企业找政策”为“政策找企业”。

全市首家行业协会信用修复驿站落地龙湾，搭建起行业协会、司法所、企业沟通桥梁，提供政策咨询、方案定制、申报协调全链条服务，帮助失信市场主体修复信用、走出困境。目前驿站已为20余家企业提供信用修复咨询，为11家企业对接信用修复贷款服务。全区累计完成经营主体信用修复9630家次，申请材料压缩50%以上，平均修复时限压缩80% 以上，让失信企业拥有重整旗鼓的机会。

广维度宣讲，凝聚网络诚信共治合力

监管与引导并举，方能涵养诚信沃土。龙湾区用好线上传播矩阵，宣传穿透式信用监管改革成效，解读信用分级、信用修复政策，扩大诚信政策知晓覆盖面。依托网络安全主题市集、分层分类普法点单服务等阵地，走进企业、社区开展信用合规宣讲，引导网络经营主体强化诚信自律意识。

推进“市场经营主体信用监管数据治理及应用”省级试点，该试点改革获市场监管总局通报表扬，系全国4个获此表彰的区县局之一，改革经验登上《中国市场监管报》，被省级数字化改革平台收录推广。

从数据归集画像，到分级精准监管，再到柔性信用修复、广泛宣传引导，龙湾区以数字化穿透式信用监管，推动网络诚信建设走深走实，既为企业减负增信，也持续优化营商环境，为区域经济高质量发展注入信用力量。

本文转自：温州新闻网 66wz.com