全国网络辟谣 2026-11-18 19:14:25

辟 谣 网传“养老保险缴够15年就能坐等退休”系谣言

详情：近日，“养老保险缴够15年就可以退休，不用再交钱了”的消息在网络流传，福建省厦门市人力资源和社会保障局对此予以辟谣。若盲目轻信该说法，到退休年龄时，可能无法领取养老金。

根据《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》，自2030年1月1日起，职工按月领取基本养老金的最低缴费年限将从15年逐步提高至20年，每年提高6个月。最低缴费年限与退休时间直接挂钩，而非固定不变。

以下三类人群尤其需要注意，只缴满15年并不够，需继续缴费：1970年1月及以后出生的男性（按60周岁退休时间已在2030年后）、1975年1月及以后出生且原法定退休年龄为55周岁的女性，以及1980年1月及以后出生且原法定退休年龄为50周岁的女性。

对于在单位就业的人员，只要未达到法定退休年龄，用人单位依法必须为其参保缴费，“协商不缴”的约定违法且无效。灵活就业人员可自由选择是否继续缴费，但养老金遵循“多缴多得、长缴多得”原则，缴费年限越长，退休后待遇越高。（来源：厦门日报）

辟 谣 网传“广西市场监管部门对建材市场开展大检查”不实

详情：近日，有网民发布视频，称广西壮族自治区南宁市、百色市、北海市、贵港市等地市场监管部门近期要对建材市场开展3C认证、产品质量等检查，导致多地建材市场商铺因此关门，引发关注。11月17日，南宁、百色、北海、贵港等多地市场监督管理局均发布辟谣声明：近期对建材市场开展大检查为不实信息。

经查，贵州、云南等多地近期亦流传“有关部门针对建材类商品开展3C认证、产品质量、涉税事项检查”相关传言，当地市场监管部门亦已辟谣。（来源：“广西网络举报”微信公众号）

误 区 白砂糖比果葡糖浆“更健康”

真相：这是一种常见误区。白砂糖的主要成分是蔗糖，属于双糖，进入人体后会分解为一分子葡萄糖和一分子果糖。果葡糖浆由玉米淀粉加工制成，主要成分同样是葡萄糖和果糖（以混合糖浆形式存在），只是两者比例有所不同。

饮料中常用的F55型果葡糖浆，果糖占糖类固形物的比例约为55%。果糖主要在肝脏代谢，长期过量摄入可能促进甘油三酯合成，增加脂肪肝等代谢问题的风险。不过，蔗糖分解后同样会产生果糖，因此不能认为这些风险只存在于果葡糖浆。按相同糖含量计算，两者提供的热量也基本相当，并没有充分证据证明其中一种具有明显的健康优势。

世界卫生组织建议将游离糖摄入量控制在每日总能量的10%以下，最好进一步降至5%以下；《中国居民膳食指南（2022）》建议成年人每天添加糖摄入量最好控制在25克以下。选购时可以留意配料表，糖、果葡糖浆、葡萄糖浆等排位靠前的产品应适量选择。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 网传独山子天山滑雪场附近有熊，公安部门对信息发布者进行批评教育

详情：近期，网传“独山子天山滑雪场遇到熊了！”的帖文和视频，引发关注。经新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区林业和草原有害生物防治检疫站与独山子天山滑雪场核实，视频拍摄地点并非独山子辖区，辖区内暂无藏马熊出没的监测记录。

网信部门联合核查后发现，视频内容并非本地拍摄，而是发布者挪用外来素材、错挂本地定位，属于典型的虚假场景引流不实信息，会误导广大网民，引发公众恐慌，扰乱网络公共秩序。针对该不实信息，网信联合公安部门对信息发布者进行了批评教育。目前，相关视频已下架。（来源：“网信克拉玛依”微信公众号）

通 报 湖南警方查处一起涉警违法案件

详情：近日，湖南省耒阳市公安局网安大队快速处置一起涉警违法行为，一名男子为博取流量盗穿警服并编造谣言，被公安机关依法行政拘留。

经查，违法行为人刘某为吸粉引流，趁人不备，擅自拿走他人的制式警服穿上并拍摄短视频，在网络平台编造“出售警服”的虚假信息。该视频在网络上传播扩散，误导公众认知，造成恶劣影响。耒阳网警迅速核查锁定刘某，联合水东江派出所将其依法传唤。经询问，刘某对盗穿他人警服并发布虚假信息的违法事实供认不讳。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，公安机关依法对刘某处以行政拘留的行政处罚。

网络空间不是法外之地，流量不能逾越法治底线。任何单位和个人都不得非法持有、使用、买卖人民警察制式服装及警用标志。擅自穿戴他人警服、编造涉警谣言博眼球，终将受到法律惩处。（来源：“湖南网络举报”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com