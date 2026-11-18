人民日报 2026-11-18 21:28:36

最近一段时间，三场盛会，让多少期待照进现实。

最近一段时间，三场盛会，让多少期待照进现实。

进博会上，卢旺达女企业家姆巴巴齐飞行1万多公里来到上海，要为蜂蜜产品找市场；世界互联网大会乌镇峰会上，尼日利亚小伙郑泽伟不仅把无人驾驶拖拉机等智慧农机展示给海外粉丝，还渴望把“浙江先进的模式”带回家乡；广交会上，葡萄牙采购商比拉里萨在一个场馆内集齐合作伙伴，商务洽谈效率大幅提升……

开放包容的中国，为无数海外客商搭起平台、托举梦想。四海宾客纷至沓来，也为中国汇聚更多要素资源、激发创新活力、拓宽发展边界。中国，何以成就一场又一场跨越山海的双向奔赴？

在交融交流中促进创新创造。

西门子医疗根据中国市场需求研发的5G远程手术机器人，造福中国患者，也逐步成为其全球市场的产品标配；特斯拉借中国供应链打磨工艺、抬升产能，反过来也激活了国产新能源汽车发展的“一池春水”……创新在碰撞中生长，价值在交融中共生。

从吸引众多外企设立研发中心、创新中心，到助力发展中国家夯实基建、培育产业，中国早已超越“世界工厂”的单一角色，成为全球创新策源地、全球发展赋能者。自己往前走，也伸手拉伙伴一把；伙伴前进了，也是在给自己搭上新的梯子。中国发展从来都注重互利互惠、共同成长。

在弥合分化中实现互利共赢。

乌镇峰会上，AI（人工智能）开源开放成为关键词。中国AI大模型持续深入开源开放，向全球开发者提供技术底座；反过来，开源吸引全球参与者，能够助力大模型加快迭代、成熟，形成完整技术生态。进博会上，科特迪瓦的芒果干和洛神花粉、埃塞俄比亚的咖啡、马达加斯加的羊肉广受欢迎，既鼓了各自国家农牧民的腰包，也丰富了中国老百姓的餐桌。

领先者垄断、落后者依附，中国正在打破这种惯性，以普惠对冲分化，以共享抵达大同，推动世界朝着人类命运共同体的美好未来迈进。

在价值共鸣中构建命运共同体。

广交会举办了140届，无论遇到什么风浪，70年来从未间断。进博会提供的不只是展位，还持续放大中国对53个非洲建交国全面实施零关税的政策效应，传递出合作共赢、和合共生的价值追求。

打赢脱贫攻坚战，让近1亿农村贫困人口实现脱贫，让幸福生活照进现实；践行“绿水青山就是金山银山”理念，走出人与自然和谐共生的新路……中国治理经验为全球南方国家提供宝贵借鉴。全球南方的发展又在推动世界和平与共同繁荣，让人类命运共同体的成色更足。

今日之中国，创造了人类文明新形态，也用自己一路走来的实践证明：现代化，不是把别人的今天当作自己的明天，而是让每个文明都能长出自己的未来。

开放从不是单向度的给予，而是相互拥抱、彼此成就。向外传递机遇，向内积蓄力量，开放大门越开越大的中国，将与各国并肩，赴长远之约、行共赢之道。

（摘编自“人民锐评”微信公众号）

作者：常言道

原标题：“东方之约”见证共赢之道（人民锐评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com