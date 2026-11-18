人民日报 2026-11-18 21:29:00

守正创新不是脱离实际的标新立异，而是“坚持用党的创新理论凝心铸魂”，以坚守原则、把握规律为前提推陈出新

不久前，中央纪委国家监委网站披露一则消息。湖北武汉某建筑公司被大数据多维度碰撞比对后发现问题，当地纪委监委随即开展核查，查实企业围标串标和有关人员套取维修资金等问题。

大数据比对、人工智能预警……借助数智技术，提高穿透力，监督更加聚焦、精准，管党治党更加有力、有效。

凡益之道，与时偕行。守正创新是我们党在新时代治国理政的重要思想方法。习近平总书记指出：“新时代党的建设新的伟大工程，既要培元固本，也要开拓创新”。

党的二十届五中全会将“坚持守正创新”明确为持之以恒推进全面从严治党遵循的原则之一，强调“遵循马克思主义执政党建设规律，运用党的建设历史经验，根据形势任务发展变化不断提出新举措新办法”。

思想革新，引领实践焕新。

明确提出坚持党中央集中统一领导是最高政治原则，深刻提出以党的政治建设为统领，创造性提出一体推进不敢腐、不能腐、不想腐……习近平党建思想以一系列原创性成果丰富和发展了马克思主义建党学说，提供了持续推进党的建设的锐利思想武器。

思想常新，事业常青。

守正创新不是脱离实际的标新立异，而是“坚持用党的创新理论凝心铸魂”，以坚守原则、把握规律为前提推陈出新。

乡村“微腐败”潜滋暗长，怎么治？结合基层实际与巡视工作经验，创新监督方法。2024年，村（社区）党组织首次被纳入县级党委巡察范围；2025年，全国各市县对11.1万个村党组织开展巡察，发现并督促解决各类问题138.6万个，有力推动全面从严治党向基层延伸、到底到边。

实事求是，“该坚持的坚持，该调整的调整，该创新的创新”，注重把继承传统和改革创新结合起来，就能持续增强管党治党的系统性、预见性、创造性、实效性。

创新，体现为认识的深化，在“实践—认识—再实践—再认识”的螺旋上升中推动事物发展。

比如，如何准确识别、精准定性，是查处新型腐败和隐性腐败时面临的难题。2025年，在深入调研和系统梳理已有案例的基础上，《调查新型腐败和隐性腐败问题证据指引》出台，有效提升各级纪检监察机关办案能力。

实践发展永无止境。无论何时，都要“紧跟时代步伐，顺应实践发展，以满腔热忱对待一切新生事物，不断拓展认识的广度和深度，敢于说前人没有说过的新话，敢于干前人没有干过的事情”。

创新，有举措、办法的革新，更有组织机制的更新、创新活力的迸发。

习近平总书记指出“严密的组织体系，是马克思主义政党的优势所在、力量所在”，要求“把广大党员、干部的积极性、主动性、创造性充分激发出来”。

从革命战争年代“支部建在连上”的创举，到改革开放时期适应社会主义市场经济要求的基层组织重构，再到新时代推动党的组织覆盖和工作覆盖向新经济组织、新社会组织、新就业群体延伸……我们党以敢为人先的政治勇气与责任担当，推动组织形态、动员机制和领导方式与时俱进，始终充满生机活力。

如何跳出治乱兴衰历史周期率？党的二十届五中全会上，习近平总书记话语铿锵：“就是刀刃向内，全面从严治党，保持党的先进性和纯洁性，实现党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。”

新长征路上，我们党作为拥有超过1亿名党员的世界第一大执政党，必将在守正创新中锻造得更加坚强有力，团结带领亿万人民书写新的传奇。

作者：彭 飞

原标题：坚持守正创新，永葆先进性纯洁性（评论员观察）——持之以恒推进全面从严治党⑤

本文转自：温州新闻网 66wz.com