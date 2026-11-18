人民日报 2026-11-18 21:30:24

常坐天津地铁的人们发现，许多地铁站点增加了便民小店，日常消费和一些应急需求都可在站内解决。今年以来，天津把地铁商业纳入民心工程，在40多座车站落地90多个便民服务设施。

从单一的通行空间，到集出行、消费、便民服务于一体的城市地下生活空间，地铁站点成为一个观察生活性服务业扩能提质的鲜活窗口。

当前，居民消费正从“有没有”转向“好不好”。衣食住行、养老托育、健康医疗、商旅文体等领域如何发力，才能回应新趋势、满足新需求？关键在于号准需求的脉，建好服务的链。

摸清群众急难愁盼，有针对性增加供给。需求牵引是服务业发展的重要动力源。天津轨道交通集团会同市商务局，全面梳理地铁线路客群流量和客群特点，针对通勤族的“快”、就医人群的“急”、周边居民的“便”，围绕不同场景需求精准规划，向有关品牌商抛出橄榄枝。实事求是调研、分层分类研判，把脉号到群众心坎上，才能推动生活性服务业在扩能中逐步提质。

不妨看看更多地方精准“号脉”的案例。重庆九龙坡区民主村社区，搭建议事平台倾听居民诉求，建成社区食堂、智慧农贸市场等便民设施。宁夏银川金凤区清水湾社区，常住居民中老年人占比较大，社区采用“公益+低偿+市场”模式，建起宽敞的社区食堂。从地铁站点到社区商圈，问需于民才能看清具体场景下的急难愁盼。把需求清单列清楚，精准供给就不会悬在半空。

让地下空间与地面社区圈圈相融，有利于优化资源配置。天津地铁在站点构建“非付费区+付费区”空间格局，连锁品牌和自助设备协同发力，根据站点特点打造差异化业态矩阵。比如，交通枢纽型站点，做“全业态+商旅服务”；通勤商务型站点，做“即时消费+高效服务”；居住型站点，做“便民生活+社区服务”；文旅型站点，做“文旅融合+体验消费”。“有个店”是便民供给的前提，更重要的是让相邻网点彼此呼应、功能互补。

其实，织密生活服务网的招数还有很多。山东青岛八大湖街道将闲置8年的楼宇盘活为邻里中心，涵盖市集、餐饮、康养等板块，500米内辐射21个小区。河北雄安新区贤溪社区，将食堂、养老驿站、儿童之家沿慢行环线嵌成一串，医养无缝衔接，“一老一小”各得其便。从地铁空间到社区商圈，服务链贴合客流特点，跨场景延伸、串点成网，把分层分类推动服务业发展落到实处。

习近平总书记强调，“促进生活性服务业高品质多样化便利化发展”。看高品质，天津地铁引入商铺，看重的不只是招牌，更是标准化的品控质量。看多样化，同一空间里，应急补给与连锁店面比邻而设；不同场景中，地铁站点提供即时消费与高效服务，地面社区聚焦全龄服务与全时段响应，站内站外各展所长。看便利化，地铁闸机旁扫码存取的自助柜，进站即购、随买随走的便捷通道，一刻钟圈内抬步即达的动线，提升了“路过顺手办”的舒心度。高品质树起标准，多样化丰富供给，便利化浸润日常，三股劲聚在一起，不断推动服务从“将就”升级为“讲究”。

由此启示构建一刻钟便民生活圈，既要建好圈，又要把圈长久地“养好”。前端业态落好子，提质增效的功课更在于后端运营。常态化供需复盘，持续校准供给清单，避免“重建设轻运维”，才能真正实现便民、利民、惠民。

服务群众只有进行时、没有完成时。把关乎群众幸福的点滴实事、桩件好事落实到位，正是高质量发展融入寻常日子的生动注脚。

（作者为本报天津分社记者）

作者：武卫政

原标题：号准需求的脉 建好服务的链（现场评论）

本文转自：温州新闻网 66wz.com