人民日报 2026-11-18 21:31:49

【人物】列车实习售货员

【事件】前不久，一段视频在社交平台引发关注。一名高铁列车实习售货员推着售货车，紧张得迟迟不敢开口，反复给自己打气后，才鼓起勇气小声推销商品，一时紧张得结巴。等小车经过身边，一名乘客主动购买商品，并为年轻人加油。初入职场的青涩遇上陌生人的善意，让不少网友心头一暖。

【点评】

一次寻常的推销，为何让人感动？

因为生涩里的勇敢。几番鼓劲，终于开口——年轻人的紧张，都写在这份局促里。一句商品介绍，声音虽轻，却是对内心不安的一次跨越。所谓勇敢，未必总是胸有成竹。心里打鼓但仍愿意一试，把握不足却依然不断向前，这同样是勇敢。

也因为善意里的分寸。每个人在职业生涯中都有难忘的第一次。第一次上讲台、第一次出门诊、第一次见客户……人人都可能有过相似的忐忑。乘客没有把实习售货员的窘迫当成热闹，也没有“居高临下”地安慰，而是把鼓励藏进一次平等的交易。真正的体贴，是选择伸出援助之手，同时也尊重被援助者的努力。

视频的热度会慢慢退去，事件的启示值得深思。

比如，怎样看待“不熟练”。当下，社会节奏不断加速，“效率至上”备受推崇。当人们习惯为游刃有余喝彩，有时便会忽略那些磕磕绊绊的“第一步”。

没有谁天生熟练，也没有谁能跳过“新手期”。一个人不必等到完美无瑕才配得到肯定。菲尔兹奖得主王虹也曾有过徘徊踟蹰，她今日取得的成就，离不开导师“不打断、不否定、不催促”的包容与鼓励。经验需要积累，本领需要磨炼。面对那些抽芽生长的过程，我们不妨多一些静待花开的耐心。

葆有耐心，不是放弃精益求精，而是尊重成长规律。比如，对敷衍塞责、不思进取者，不迁就纵容；对心怀热忱却脚步一时不够麻利的赶路人，则需要多一些指导，帮助他们进步。这需要爱才之心，也需要识才之眼。

又如，如何更科学、系统地支持成长。一次购买、一句鼓励，源自个体的善意。而托举更多摸索前行的人，则需制度与社会的合力。

“一直觉得快递员和人才不怎么搭边，没想到后来真的申报成功了。”谈起获评浙江杭州市高层次人才的经历，快递员李庆恒十分感慨。从职业技能竞赛夺冠，到获评省级技术能手，再到赶上高职扩招圆了大学梦，他的成长之路上有许多坚实的“阶梯”。

健全终身职业技能培训制度，企事业单位推行“师带徒”，社区老年大学、青年夜校提供多样化课程……近年来，面向不同群体的学习培训通道日益拓宽，终身学习的氛围越来越浓厚。有了机遇和平台，人生随时都能再次出发，学习新知识、掌握新本领、打开新天地。

政策和服务供给不断丰富，但这不是终点。正所谓学以致用，向上攀登、突破自我，最终还需要施展才华的广阔舞台。给予后起之秀充分的信任和充足的资源，让他们担大任、挑大梁，这样的成长才不会浮空。而源源不断的正反馈，也有助于让成长的热情更饱满、进步的信念更坚定。

值得喝彩的，有胜利抵达，也有那些略显“笨拙”的出发。让每个人都有勇气成为“新手”，一步一个脚印不断成长，一个社会就不会缺乏进取的活力。

作者：雷萌萌

原标题：为“笨拙”的出发喝彩（暖闻热评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com