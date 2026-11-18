人民日报 2026-11-18 21:32:43

滇池蝶变、洱海泛碧、西湖含翠、太湖澄澈……放眼大江南北，生态环境的一个显著变化，是越来越多的湖泊卸下生态赤字的沉重包袱，走出了生态保护和民生发展相得益彰的路子。

有位作家说过，“凝视湖中，人能够衡量出自己本性的深度”。湖泊承载着一方水土的生息，与人的生产生活唇齿相依。从向湖要空间到向湖借风景，从临湖不见湖到湖城两相融，一个个湖泊的“重装归来”，印证了“人与自然和谐共生”的中国智慧。

生态之变，变在理念。临湖不见湖、近湖不亲湖曾是许多滨湖城市的隐痛。以绿色发展理念为指引，云南大理的回答是开展苍山洱海一体化保护，129公里生态廊道全线贯通；浙江杭州的破题思路是坚定不移把保护摆在第一位，不搞过度商业化开发。理顺人与水、城与湖的关系，受益的不仅是水质和草木，湖泊也会向城市馈赠生态红利。

“绿水青山就是金山银山”，从发展哲学上重新定义了湖的价值，“转化”是其中重要一环。洱海之源，海菜花从“水质风向标”变身“致富幸福花”；太湖流域，“退渔还湖”倒逼养殖升级，涉磷企业整治重塑产业筋骨。生态不是发展的对立面，守住一湖碧水没有让人的足迹远离湖滨岸线，而是筛选出适配山水底色的业态，推动生态价值有序转化为发展红利。

检验生态治理成效的标尺，既在报表的向上曲线里，更在百姓的笑容里。最好的政绩，是让群众在湖光山色中增强幸福感；最深的承诺，是把生态答卷写在人间烟火里。碧波万顷的白洋淀和拔节生长的雄安城相互映衬，绘就一幅“蓝绿交织、水城共融”的生态画卷。青海湖持续推进生态保护，昔日的放牧者转身成为生态管护员，在守护大湖的过程中拓宽增收渠道。生态保护是守护子孙后代的美好家园，守护人与故土之间温暖的情感联结。

一湖善治，彰显大国生态风貌，成为文明交流互鉴的生动样本。自2016年起实施的“中国山水工程”，开展山水林田湖草沙一体化保护和修复，入选联合国首批十大“世界生态恢复旗舰项目”，乌梁素海、巢湖、洞庭湖等榜上有名。滇池北岸的宝丰湿地成为生物多样性大会的永久性展示基地，红嘴鸥成为跨越山海的“生态大使”。生态之所以能进入“文明”范畴，不仅因为生态承载力在一定程度上决定文明能走多远，更因为它牵动着生产方式绿色转型、生活方式低碳改变、治理制度系统重构、价值观念深刻校准，既托举文明也检验文明、塑造文明。

湖泊蝶变的更深启示在于，生态治理不是经济增长的包袱，而是高质量发展的资产。以咬定青山不放松的韧劲，还明镜以清辉，让碧水长流淌，终将照见美丽中国更辽阔的未来。

作者：陈平平

原标题：一湖碧水映未来（金台随笔）

本文转自：温州新闻网 66wz.com