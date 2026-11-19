温州日报 2026-11-19 08:15:23

奋战四季度，跑好下半场。温州将蹄疾步稳、乘势而进，一体推进重点任务、重点工作、重大改革，持续滚动抓好“小切口”改革，奋力交出改革发展高分答卷。

温州网讯 2026年是“十五五”开局之年，也是温州跻身“万亿之城”再出发的起步之年。

关键节点上，这座吃改革饭、走开放路、打创新牌发展起来的城市，在今年前三季度延续“稳中有进、向新向好”的发展态势。

这背后，一条改革路径清晰可见——全市各地聚焦20项重大改革核心任务，以“小切口、大撬动”改革为总抓手，盯节点、抢进度、攻堵点、提质效，重大改革473项任务举措累计完成299项，其中提前完成259项；新获批国家级试点16项；获上级重要政策资金支持87项。

改革行至后半程，攻坚愈显勇毅。温州将牢牢扭住高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，坚定信心、乘势而上，狠抓各项改革落地见效，为做强“一圈一极一中心”注入更加强劲的改革动力。

创新赋能以“四最”生态激活发展动能

创新温州破局起势，靠的是以打造人才成长“最佳沃土”、企业发展“最好摇篮”、融合协同“最高质效”、政策服务“最为有感”为鲜明特征的一流创新生态为牵引，把教科人一体化、人工智能等重大改革从“纸面”落到“地面”。

数据显示，1-9月，全市规上工业增加值增速10.6%、居全省第1，跻身最具人才吸引力城市百强榜第19位。这份“成绩单”，有改革在创新链上的精准发力——

中国（温州）数安港

2026世界青年科学家峰会在温州举行

做深做透“两篇大文章”

围绕人才有序流动共享，迭代深化“科技副总”机制，率先构建“域外副总+温州转化”模式，累计助力企业技术攻关518项、推动成果转化119项、引育创新人才291人。创新主体培育也往深处走，新增国家重点“小巨人”企业13家，入选国家制造业新型技术改造城市试点。

抢跑人工智能新赛道

温州在全国首创“数衡器1.0”，率先跑通数据定价堵点。5000名“AI行业翻译官”走进1203家企业，打通AI从技术到产业的关键一环。面对人工智能OPC这种全新的创业形态，温州主动破题，率全省之先出台首个地市级人工智能OPC专项政策，系统推出17项支持举措。

持续打响温暖营商品牌

深化“两个健康”集成改革，中国（温州）数安港、市企服中心等标志性改革成果纳入全国民营经济创新发展大会考察点，12项创新发展改革举措大会期间集中亮相。

项目提速以要素配置撬动经济增量

要素资源顺畅流动、高效配置，是推动高质量发展的应有之义。温州将要素市场化配置改革，列入牵一发而动全身重大改革清单，因地制宜、市县联动，积极探索突破路径。“两限一摇”“二次救济”……一批首创性改革落地见效。

智能电气制造业 郑鹏 摄

深耕用地改革，滴灌优质项目

以全国要素市场化配置改革试点为契机，温州在全省率先推出“产业准入+限地价限税收+公开摇号”机制，供地周期压缩至2个月并实现“择优配置”，让有限的土地资源精准滴灌优质项目。工业用地绿地区域统筹机制，则为工业绿地构建了“一张图”数据库，形成园博园绿地置换等改革范式。

深化金融试点，帮助企业纾困

面对企业融资难题，温州深化“数据得贷”“债券融资直通车”机制，探索“股债贷”联动，为企业全生命周期提供融资支撑。个人债务集中清理更见温度：探索“诚信债务人帮扶白名单”机制，就解除商务出行限制等全国首创性帮扶举措，明确修复路径，让“诚信”二字真正换来重新出发的机会。

深挖数据价值，提速便企服务

全国率先实现数据知识产权、数据产权、数据资产及数据安全合规评审等四证协同办理，改变过去企业办理相关登记“多头跑、重复交材料”的状况，只需提交一份申请，就能同步办理“四证”。

双向发力以内外联动提升开放能级

创新向内蓄势，开放向外拓局。温州围绕枢纽建强、平台提能、模式创新“三件大事”，纵深推进开放通道建设、外贸业态培育、文旅融合等重点领域改革，持续畅通内外循环、提升城市开放能级。

温州港七里港区 严艳影 摄

温州园博园

以集成改革提速战略通道建设

温州出台全国跨境贸易便利化专项行动“温版55条”支撑性举措，全面推广金丽温多式联运改革等年度十大标志性成果，全省率先开辟“TIR+GMS”国际运输路径，业务量居全省第1、全国第3。

以一体融合做大跨境电商规模

温州深化直播、平台、跨境电商、海外仓“四位一体”融合，以优化开放环境“服务最优、成本最低、效率最高”改革破堵点；上线全省首个跨境电商专用“AI+关税汇”一体化ERP系统，创新“云江金盾”全链智控模式，为企业出海风险加上“安全锁”；支持侨企在“一带一路”重点国家布点公共海外仓，推动传统工贸企业借跨境电商扬帆出海。

以“文化+”撬动消费场景创新

文旅促消费“八大行动”如火如荼，文旅融合发展势头正劲。随着园博园“市场化运营+产城共生”改革深入，一场园林盛会的闭幕式变为了城市的“开场白”，累计接待游客1100万人次、实现运营总收入6000万元。温州还探索文化“新三样”出海模式，建成浙南AI内容创作与传播基地、全国首家网络文学交流中心，前三季度，全市规上文化新业态营收增长41.5%、增速全省第2。

民生为本以“小切口”擦亮共富成色

紧扣发展所需、民生所盼，改革红利正转化为群众实实在在的获得感。以“强城兴村”为落脚点、以“富民增收”为攻坚点、以“均衡可及”为突破口，温州狠抓民生领域重点改革，持续打造最具幸福感城市。

龙湾区蒲州街道蒲江社区老年邻里食堂 刘伟 摄

洞头区瓯江口实验学校 徐顺威 摄

强产业，促增收

聚焦促进农民增收，温州推进闲置农房盘活利用，新盘活闲置农房2460宗、带动农民增收超1.2亿元。同时聚力“土特产富”全链发展，有效打通大黄鱼向欧盟出口关键堵点。

优服务，促均衡

幼有所育，老有所养。温州出台省内首个托育一体化托班环境改造指导性文件，让孩子托得安心、家长放心；率全省之先开展“邻呼我帮 暖心助老”试点，为60周岁以上老年人提供20余项特色低偿、志愿服务。

兜风险，促就业

温州持续深化低收入家庭综合帮扶集成改革，健全促进高质量充分就业机制，推动帮扶从“输血兜底”转向“造血增收”。前三季度，全市低收入农户人均可支配收入增长10.7%、居全省第2。

奋战四季度，跑好下半场。温州将蹄疾步稳、乘势而进，一体推进重点任务、重点工作、重大改革，持续滚动抓好“小切口”改革，奋力交出改革发展高分答卷。

来 源：温州日报

原标题： 前三季度，温州如何以改革提速赋能？

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com