温州日报 2026-11-19 08:25:21

晒肉季临近，酱油肉的香气还未飘起，猪肉价格先“降”了下来。记者从温州市肉类批发交易市场获悉，当前猪价低位运行，11月13日白条猪肉批发均价11.61元/公斤，折合每斤仅5.8元/斤，探至年内新低。有批发商坦言，眼下的肉价已接近部分蔬菜品种。

温州网讯 晒肉季临近，酱油肉的香气还未飘起，猪肉价格先“降”了下来。记者从温州市肉类批发交易市场获悉，当前猪价低位运行，11月13日白条猪肉批发均价11.61元/公斤，折合每斤仅5.8元/斤，探至年内新低。有批发商坦言，眼下的肉价已接近部分蔬菜品种。

瓯海一生鲜超市内，市民在选购猪肉。邓帆慧 摄

零售端价格同步走低。11月18日，记者走访市区猪肉零售市场了解到，瘦肉10.8元/斤，五花肉12.98元/斤，特价肉7.99元/斤，前腿肉11.98元/斤，猪心7.99元/斤，碎骨9.9元/斤。与此同时，盒马、叮咚、永辉、山姆等生鲜超市猪肉价格也明显下调。

从全年走势看，4月中旬，温州猪价迎来触底，5月、6月猪价有所回升，在13元至14元/公斤附近横盘，7月出现反弹，7至8月内三元（杂交商品猪）高点升至15元/公斤上方，8月底以来再度回落，国庆后不涨反跌，步入11月份，猪价再度探至年内低点，低位运行特征明显。

零售端，部分特价猪肉价格已降至7元多一斤。邓帆慧 摄

据悉，温州猪肉探底并非孤立现象。据农业农村部对500个县集贸市场和采集点监测，上周（11月第2周，11月9—15日），全国活猪价格为9.81元/公斤，猪肉集贸市场价格为19.87元/公斤。据农业农村部对200个批发市场监测调度，上周全国猪肉批发市场均价为14.80元/公斤，同比下降17.7%。

业内人士分析表示，此番肉价走低，核心原因在于市场生猪供给充足，供需关系宽松。进入四季度，各大养殖场集中加快出栏节奏，头部规模猪场出栏量持续释放，市场上生猪货源充足。虽然气温下降后，肉类消费有所回暖，但消费增长的幅度，远远跟不上生猪供应增加的速度，供大于求直接压制了猪价的上涨空间。

低价猪肉也带动了猪肉消费热度。浙江东日家畜屠宰有限公司内，生产线全速运行，生猪经屠宰、冷却排酸等工序后，裹着冷气的鲜肉被装入冷链车，马不停蹄地运往市区各大农贸市场和商超。近几个月来，该公司的生猪屠宰量持续爬坡，目前，每日生猪屠宰量超1000头。温州市肉类批发交易市场公布的数据也显示，当前温州生猪日交易量已经攀升至1300头。

对于后续走势，温州市肉类批发交易市场负责人表示，随着晒肉季临近，酱油肉等制作需求有望带动价格回暖，但在当前供给充足的背景下，价格短期大幅上涨的可能性较小，市场将继续保持供需宽松、价格低位运行态势。

来 源：温州日报

原标题： 温州猪价探底！批发5元多一斤！晒酱油肉正当时

记者 邓帆慧 通讯员 王翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com